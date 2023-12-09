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«Зенит» подпишет чемпиона Бразилии 2023 года

вчера, 14:38

Трансфер полузащитника «Палмейраса» Артура Гимараеша в «Зенит» практически согласован. Сумма сделки составит 15 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. В ближайшее время будут обговорены последние детали, и игрок присоединится к российскому клубу.

Артур находится в системе «Палмейраса» с зимы 2015 года. В текущем сезоне вингер сыграл 59 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 10 миллионов евро.

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Все комментарии
vova505
vova505 ответ Frfr333 (раскрыть)
вчера в 20:22
Не знаю подробностей жизни "частного лица"
Не буду вникать
И лукойла спонсорство чрезмерное меня не радует
Тоже скачивают деньги в один клуб (который между прочим денег вложенных "не отрабатывает")
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 19:46
Круто. Ждем усиления Зенита.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:33
Это не размышления, а информация тебе для общего развития. Изучай Пригодися.
Frfr333
Frfr333 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:52
Газпром обладает всего 49% ,а 51% у государства, Газпром платит ВСЕ налоги в РФ
лукойл обладает 100% и качая нефть РФ платит у нас только косвенные налоги!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Frfr333 (раскрыть)
вчера в 18:40
Видимо не в теме. У нас в области Лукойл - основной налогоплательщик. А Газпром в основном власть кормит. Не забывай, что Луккойл частная кампания, а Газпром государственная
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:38
Анатолий, я 44,5 года отработал на строительстве магистральных газонефтепроводов. Так что о Газпроме знаю не понаслышке. Поэтому и сказал, что не все сотрудники Газпрома довольны, а ты только подтвердил мои слова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 18:37
Особенно, если учесть, что вся власть кормится Газпромом. Все там на должностях советников, помощниках и референтов. А население платит только за газовое отопление квартиры по 3,5-4 тысячи в месяц.
Frfr333
Frfr333 ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 18:33
А "частное лицо" краснодара типа на завтраках экономил ?!?
ВСЕ олигархи,депутаты и т.п. - Ворьё !!!
Газпром хоть все налоги платит в РФ в отличии от того же лукойла...
Или кто то наивно думает,что если газпром не потратит деньги на покупку игрока,то они пойдут народу ?!? Не смешите!!!
vova505
vova505 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:03
Чушь какая-то в данном случае вами сказана

Про "чужой карман" уже до меня написали
Поэтому сказать больше нечего
vova505
vova505 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:56
Счётной палате и прочим пофиг
Как и на многое другое
shur
shur
вчера в 17:19, ред.
...вот она" школа зенитовская" подтягивается, вот кому от этого уголька
радостней стало, знаю кому, кто как нарик на ставках сидит, достали...!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:48
Володя, не только сотрудники, но и пенсионеры, которые проработав на Ямале по 30 лет, получили немного акций Газпрома. Мне от отца досталось тридцать штук. как только Миллер повесил Зенит на Газпром, сделал ФК Зенит непрофильным активом Газпрома, размер дивидендов по акциям пошел сильно вниз и прибавка к пенсии уменьшилась очень заметно. Она всего 1 раз в год. Так что акционеры из числа пенсионеров возмущены. тем, что игрушка Миллера висит на шее у государств.
suiw
suiw ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:37
Их надо считать и проверять законные ли
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:34
В системе Газпрома работают тысячи людей по всей России и я не думаю, что все сотрудники Газпрома этому рады.
Вещий
Вещий
вчера в 16:22
Бразилы не просто утоптали тропинку в РПЛ, а расширяют ее до уровня проспекта...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:16
Сотрудники Газпрома.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:16
Госкарман - это для него, меня и миллионов наших сограждлан не чужой карман. Это наш общий карман, из которого государство платит зарплату врачам и учителям 20-30 тысяч, пенсии 10-15 тыс и "зарплаты" футболистам Зенита - 40-45 млн рублей. Это возмущает его, меня и десятки миллионов граждан РФ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 16:11
Полностью согласен. Возмущен тем, что частное лицо , нанятое государтством для управления госсобственностью (Миллер) распоряжается бюджетными деньгами как личными. Это вопрос к власти и , в первую очередь. к Счетной палате.
cska1948
cska1948 ответ qkdu2f2pg29y (раскрыть)
вчера в 16:10
"...и мы рады, что наконец он появится в нашей стране."
----------------------
Мы, это КТО?
lotsman
lotsman ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 15:50
Плохая привычка считать деньги в чужом кармане.
vova505
vova505
вчера в 15:37, ред.
Ну и как с ними после этого другим играть?
Откуда же столько денег у клуба? Почему именно в них деньги Газпром вваливает ...
С Краснодаром понимаю
Частное лицо "рулит"
Но здесь же. "Государственная" контора выбрала клуб и засыпает его деньгами, а остальным хрен ...
qkdu2f2pg29y
qkdu2f2pg29y
вчера в 15:36
“Это замечательная новость для всего российского футбола! «Зенит» продолжает свою стратегию по привлечению талантливых игроков со всего мира. Артур Гимараеш безусловно является одним из самых ярких молодых полузащитников. С Артуром Зенит сможет добиться новых высот и будет демонстрировать яркие и запоминающиеся игры. Российский футбол давно ждал такого сильного игрока, и мы рады, что наконец он появится в нашей стране.
dma586jfg7s6
dma586jfg7s6
вчера в 15:22
Лесть в эту захудалую футбольную страну-дело каждого.
Futurista
Futurista
вчера в 15:09
Семаку гемороиш...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:05
Не успели избавится от одних ещё берут других. Похоже Сочи ждёт внушительное пополнение и не только Сочи. От Веры легко не просто так избавились.
112910415
112910415
вчера в 15:02
всех брать, всех !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:00
Купили бы сразу чемпионат Бразилии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:58
Стоимость 10 млн. Газпром платит 15. Сущие копейки переплата. Да еще и контракт дадут млн 7 в год. Щедрость за счет государства не знает границ. Главное должность занять как Миллер поближе к деньгам. И все приложится. Эх, Россия!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:53
Состоявшийся игрок... Бомжам, как обычно, деньги девать некуда...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:47
Газпром отвечает ! Пиджак в гардеробе висит !))
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