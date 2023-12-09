«Зенит» подпишет чемпиона Бразилии 2023 года

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вчера, 14:38

Трансфер полузащитника «Палмейраса» в «Зенит» практически согласован. Сумма сделки составит 15 миллионов евро плюс 3 миллиона евро в виде бонусов. В ближайшее время будут обговорены последние детали, и игрок присоединится к российскому клубу.

Артур находится в системе «Палмейраса» с зимы 2015 года. В текущем сезоне вингер сыграл 59 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал 3 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 10 миллионов евро.