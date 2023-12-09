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Вендел обсудит возможность своего трансфера во «Фламенго»

вчера, 13:52

Полузащитник «Зенита» Вендел встретится с представителями «Фламенго» во время зимнего отпуска, чтобы обсудить возможность своего перехода. Если сторонам удастся договориться, то бразилец постарается добиться трансфера от «сине-бело-голубых».

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне бразилец сыграл 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует сохранить ключевых легионеров.

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Все комментарии
zrvdv3ys4n52
zrvdv3ys4n52
вчера в 16:52
И Вендел, и Клаудиньо - это игроки, которые смотрят на сторону. Считают, что они уже завоевали себе имя и дальше стараться по полной глупо. Берегут себя от травм, иногда их просто незаметно на поле. Особенно в этом плане им опасны наши снег и мороз. Леги, они не стали своими, таким как Николас Ломбертс, Данни. Необходимо срочно искать замену. Настрой этих игроков уже сейчас - большой шанс для нескольких команд обойти Зенит.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:41
А смысл? Во первых, это не повышение, во вторых смогут ли Бразильцы платить Венделу хотя бы половину, сколько им платит зенит? Думаю у него в зените зарплата в районе 7-8 млн $
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:48
Газпром сам кому угодно заплатит сколько угодно, чобы никому не достались. А заввшение суммы за Вендела, чтобы они не купили и он остался. Деньги то газпрому не особо нужны
ДСА
ДСА
вчера в 15:48
В Бразилию он не уйдет, там нет таких денег.
112910415
112910415
вчера в 15:07
договориться трудно будет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:40
Бразилы скуповатые насчёт дать денег. А вот попросить лишнее у них всё в порядке...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:01
Пускай Зениту платят двойную стоимость и забирают его.
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