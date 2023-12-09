Вендел обсудит возможность своего трансфера во «Фламенго»

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вчера, 13:52

Полузащитник «Зенита» встретится с представителями «Фламенго» во время зимнего отпуска, чтобы обсудить возможность своего перехода. Если сторонам удастся договориться, то бразилец постарается добиться трансфера от «сине-бело-голубых».

Вендел перешёл в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне бразилец сыграл 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует сохранить ключевых легионеров.