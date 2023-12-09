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«Краснодар» интересуется нападающим «Васку да Гама»

вчера, 12:55

«Краснодар» заинтересован в приобретении нападающего «Васку да Гама» Габриэля Пека. Клуб запросил информацию об игроке, но не делал официального предложения.

Пек является воспитанником «Васку да Гама». В текущем сезоне бразилец провёл 50 игр, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач, а также получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 3 миллиона евро.

Сообщается, что к игроку проявляют интерес клубы из Бразилии и Европы. В летнее трансферное окно запросы делали «Нант» и «Атланта Юнайтед», но «Васку да Гама» не устроила предложенная цена.

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Все комментарии
4732futmzdfz
4732futmzdfz
вчера в 15:45
О том, что «Краснодар» интересуется нападающим «Васку да Гама», Габриэлем Пеком, безусловно, вызывает интерес. Этот игрок имеет большой потенциал и уже показал свою результативность в бразильской лиге. «Краснодар», как один из лидеров российского футбола, может предложить ему возможность для дальнейшего роста и развития. Если сделка состоится, это будет большим успехом для обеих сторон. Будем следить за развитием событий с интересом!
112910415
112910415
вчера в 15:10
вроде, не воспитанник ...
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
А Быков своих воспитанников должен быть вагон и маленькая тележка.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:46
Неплохой нападающий,надо брат - это точно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:14
И снова иностранец...
Доколе?
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