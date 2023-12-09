«Краснодар» интересуется нападающим «Васку да Гама»

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вчера, 12:55

«Краснодар» заинтересован в приобретении нападающего «Васку да Гама» . Клуб запросил информацию об игроке, но не делал официального предложения.

Пек является воспитанником «Васку да Гама». В текущем сезоне бразилец провёл 50 игр, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач, а также получил 9 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 3 миллиона евро.

Сообщается, что к игроку проявляют интерес клубы из Бразилии и Европы. В летнее трансферное окно запросы делали «Нант» и «Атланта Юнайтед», но «Васку да Гама» не устроила предложенная цена.