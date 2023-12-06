Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2034

Президент ФИФА ожидает, что Месси сыграет на ЧМ-2034

Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 22:26
Это сколько же ЗМ гном захочет получить...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 22:20
Это уже перебор, даже в шутку.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 22:03
У Месси - сыновья.. Они и поедут..
drug01
drug01
сегодня в 21:48
Надо до этого чемпионата ещё дожить????
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 21:46, ред.
Не знаю, сыграет ли Месси на ЧМ в 2034 году, но почти уверен, что к тому времени Перес и Мбаппе почти договорятся о переходе)
faneng
faneng
сегодня в 21:26
Так, я чувствую, Месси собираются до 2034 года вручать Золотые мячи.
7ugkp78754sm
7ugkp78754sm
сегодня в 21:23, ред.
Что бабло закончилось?Эта эпопея с Меськой напоминает Ф-1 ,когда Рэд Булл скуптак и с ил всё судейство и руководство Ф-1 ,чтобы сделать ЧМ Верстапена ,так и с Меськой -оналогично!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 21:21
В 2034 году Месси выйдет на поле чтобы символическим ударом по мячу начать стартовый матч ЧМ. Либо финальный матч.
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 21:18
Это больше к Кришу, он любит подобные "рекорды".
Станет первым игроком, кто сыграл на 10-ти ЧМ.
И первым, кто сыграл больше всех, но не выиграл ЧМ 😀
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:16
Джанни вообще сторонник больших чисел , то число участников ЧМ хочет увеличить до безобразия, то что бы Лео лет до 50 играл...)
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:05
Сыграет! Но куда и во что ...
Elliada
Elliada
сегодня в 20:34
Поедет, но как зритель. Либо пригласят поучаствовать в каком-то мероприятии.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:31
Шуток не понимаешь?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:27
Видимо сыру переел, или макарон). В плане Месси даже нет такого. Он реально смотрит на вещи и крепко стоит на ногах.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 20:23
К тому моменту многие детишки вырастут и станут умнее, наверняка)
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:19
Еще один ЗМ ему готовят на блюдечке?)
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 19:55
МЕССИ конечно великий футболист , но столь многого от него желать все же не стоит.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:51
не слишком ли загнул президент ФИФА
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 