Президент ФИФА ожидает, что Месси сыграет на ЧМ-2034

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос, ожидает ли он, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси сыграет на чемпионате мира 2026 года.
И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию.
Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос, ожидает ли он, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси сыграет на чемпионате мира 2026 года.
И на следующем чемпионате, и в 2030-м, и в 2034-м. По его желанию.
Станет первым игроком, кто сыграл на 10-ти ЧМ.
И первым, кто сыграл больше всех, но не выиграл ЧМ 😀
Станет первым игроком, кто сыграл на 10-ти ЧМ.
И первым, кто сыграл больше всех, но не выиграл ЧМ 😀