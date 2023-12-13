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«Манчестер Сити» одержал победу над «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов

вчера, 22:42
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Црвена Звезда» проиграла «Манчестер Сити» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 19-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон. На 62-й минуте Оскар Бобб удвоил преимущество «горожан». На 76-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Хван Ин Бом сократил отставание в счёте. На 85-й минуте Кэлвин Филлипс с пенальти снова удвоил преимущество «Манчестер Сити». В дополнительное ко второму тайму время хавбек «Црвены Звезды» Александар Катай забил второй гол в ворота «горожан».

«Манчестер Сити» закончил групповой этап на 1-м месте в группе G (18 очков), «Црвена Звезда» заняла 4-е место (1 очко).

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Стадион «Райко Митич»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:45
сербы старались, номер не отбывали !
shur
shur
вчера в 23:50
...ну Я не сомневался, тут на классе, даже в таком обличие...!
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:51
Со следующего года наоборот увеличат. А еще хотят пригласить клубы с верблюд-лиги.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:50
и Филипсу на прощание гол дали забить)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:49
Это группа смерти вообще-то....для соперников сити)))) Тот же МЮ и здесь бы обделался)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:48
Лучше бы сократили участников Лч такие как Црвены , Антверпены не должны выступать лч.
Elliada
Elliada
вчера в 22:47
Пеп дал отдохнуть основному составу перед КЧМ и выпустил молодняк на ничего незначащий матч. Играли хорошо. Пару раз посмеялся с игры Грилиша, но в целом хорошие впечатления от матча. 6 побед из 6. По-моему, это впервые в истории Сити. Только Реал в этом розыгрыше также прошел групповой раунд. Ждем жеребьевки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:45
Тут всё таки надо отметить и сербов играли с хорошим настроем и не хотели уступать до конца.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:45
Легкая группа для Сити , да же не спотели молодняк выносит Црвену Звезду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
Хороший молодняк у сити)) 6 из 6. Ждем жеребьевку
Гость
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