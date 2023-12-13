«Манчестер Сити» одержал победу над «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов

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вчера, 22:42

«Црвена Звезда» проиграла «Манчестер Сити» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 19-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Сити» Мика Хэмилтон. На 62-й минуте Оскар Бобб удвоил преимущество «горожан». На 76-й минуте полузащитник «Црвены Звезды» Хван Ин Бом сократил отставание в счёте. На 85-й минуте Кэлвин Филлипс с пенальти снова удвоил преимущество «Манчестер Сити». В дополнительное ко второму тайму время хавбек «Црвены Звезды» Александар Катай забил второй гол в ворота «горожан».

«Манчестер Сити» закончил групповой этап на 1-м месте в группе G (18 очков), «Црвена Звезда» заняла 4-е место (1 очко).