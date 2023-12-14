Баджо — лучший итальянский футболист в истории по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo назвал лучших итальянских футболистов за всю историю.
Первое место в списке занял Роберто Баджо, выступавший за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». Он является двукратным чемпионом Италии (1994/95, 1995/96), по одному разу выигрывал Кубок страны (1995) и Кубок УЕФА (1993).
В составе сборной Италии Баджо стал бронзовым (1990) и серебряным (1994) призёром чемпионата мира.
На второй строчке в рейтинге оказался бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини. Замкнул тройку экс-вратарь «Пармы», «Ювентуса» и ПСЖ Джанлуиджи Буффон.
Топ-10 рейтинга:
1. Роберто Баджо
2. Паоло Мальдини
3. Джанлуиджи Буффон
4. Джузеппе Меацца
5. Джованни Ривера
6. Франческо Тотти
7. Франко Барези
8. Андреа Пирло
9. Дино Дзофф
10. Алессандро Дель Пьеро
Случай когда мнение большинства совпадает с рейтингом,
У Баджо била харизма которого можно считать на пальцах в истории футбола, такая как у Марадони, Сократеса, Гаринчи, настоящие фолкс фигури в футболе
Сколько легендарных фамилий!!! Нынешним итальянским футболистам, придётся приложить немало сил, чтобы приблизиться к их уровню.
Ну в десятке должно быть Паоло Росси, герой ЧМ 82.
Случай когда мнение большинства совпадает с рейтингом,
У Баджо била харизма которого можно считать на пальцах в истории футбола, такая как у Марадони, Сократеса, Гаринчи, настоящие фолкс фигури в футболе
Сколько легендарных фамилий!!! Нынешним итальянским футболистам, придётся приложить немало сил, чтобы приблизиться к их уровню.
Ну в десятке должно быть Паоло Росси, герой ЧМ 82.