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Баджо — лучший итальянский футболист в истории по версии FourFourTwo

вчера, 21:32

Портал FourFourTwo назвал лучших итальянских футболистов за всю историю.

Первое место в списке занял Роберто Баджо, выступавший за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». Он является двукратным чемпионом Италии (1994/95, 1995/96), по одному разу выигрывал Кубок страны (1995) и Кубок УЕФА (1993).

В составе сборной Италии Баджо стал бронзовым (1990) и серебряным (1994) призёром чемпионата мира.

На второй строчке в рейтинге оказался бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини. Замкнул тройку экс-вратарь «Пармы», «Ювентуса» и ПСЖ Джанлуиджи Буффон.

Топ-10 рейтинга:

1. Роберто Баджо

2. Паоло Мальдини

3. Джанлуиджи Буффон

4. Джузеппе Меацца

5. Джованни Ривера

6. Франческо Тотти

7. Франко Барези

8. Андреа Пирло

9. Дино Дзофф

10. Алессандро Дель Пьеро

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Все комментарии
pdeu8382ap6s
pdeu8382ap6s
сегодня в 00:10
Объективно, конечно за последний временной отрезок, Баджио - лучший. Но вот пятое место Риверы, это крайне низковато. А отсутствие в списке Антониони - это вообще нонсенс.
Случай когда мнение большинства совпадает с рейтингом,
У Баджо била харизма которого можно считать на пальцах в истории футбола, такая как у Марадони, Сократеса, Гаринчи, настоящие фолкс фигури в футболе
Сколько легендарных фамилий!!! Нынешним итальянским футболистам, придётся приложить немало сил, чтобы приблизиться к их уровню.
Ну в десятке должно быть Паоло Росси, герой ЧМ 82.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:49
А вот на мой взгляд, все те, кто в первой 10-ке соответствуют уровню. Только места не совсем правильно расположились.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:44
Как по мне Пирло и Буффон должны быть выше Мальдини, Дель Пьеро не уровень 10ки
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:42
Согласен Баджо был топом
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:03
Пожалуй, соглашусь. За то, как ведет себя вне поля отдельный лоис
Capral
Capral
вчера в 22:42
Еще один- нелепый список. Пирло и Дель Пьеро ниже?! А по какой причине?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26, ред.
А как же Шурик Бутырский, легенда Фиорентины !?!))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:22
На вкус и цвет товарища нет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:01
Это справедливо, пожалуй! Р. Баджо сильнейший итальянский футболист за всю историю и один из сильнейших в мире за всю историю. В десятку должен входить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:00, ред.
Лучший итальянец в футболе пожелал остаться неизвестным....был очень скромен....носил маску...
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 21:45
На его месте должен быть Франческо Тотти!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 21:39
Росси нет даже в топ 10 ? Удивительно для меня!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37
Спасибо богам за то что видел его игру по телеку в деревне
Гость
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