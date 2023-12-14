Баджо — лучший итальянский футболист в истории по версии FourFourTwo

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вчера, 21:32

Портал FourFourTwo назвал лучших итальянских футболистов за всю историю.

Первое место в списке занял , выступавший за «Виченцу», «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешию». Он является двукратным чемпионом Италии (1994/95, 1995/96), по одному разу выигрывал Кубок страны (1995) и Кубок УЕФА (1993).

В составе сборной Италии Баджо стал бронзовым (1990) и серебряным (1994) призёром чемпионата мира.

На второй строчке в рейтинге оказался бывший защитник «Милана» . Замкнул тройку экс-вратарь «Пармы», «Ювентуса» и ПСЖ .

Топ-10 рейтинга:

1. Роберто Баджо

2. Паоло Мальдини

3. Джанлуиджи Буффон

4. Джузеппе Меацца

5. Джованни Ривера

6. Франческо Тотти

7. Франко Барези

8. Андреа Пирло

9. Дино Дзофф

10. Алессандро Дель Пьеро