Гвардиола в роли Месси и достойная молодёжь. Рейтинг лучших тренеров 2023 года

Хвалим главных менеджеров года.
1-е место. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
Возможно, это последний сезон Гвардиолы в Манчестере. Может уйти после неудачи в ЛЧ и АПЛ. Обещал остаться, если «Манчестер Сити» понизят в классе, но сборная Англии на низком старте – пригласят Хосепа, если Саутгейт не выиграет Евро-2024. У Гвардиолы в этом году требл, поэтому временные неудачи «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ не мешают поставить его на первое место. Хосеп говорит, что надо вручать два «Золотых мяча». Один Месси на постоянной основе, а второй героям сезона, таким как Холанд. Пожалуй, с тренерами похожая история. Гвардиола великий наставник, который снова смог выйти в финал ЛЧ, второй раз за три сезона.
2-е место. Симоне Индзаги («Интер»)
Выплыл, когда готовились к его отставке. На горизонте маячили тренеры с именем, но боссы «Интера» дали Индзаги поработать. Получили финалиста ЛЧ, который на последних секундах едва не перевел игру в овертайм. В отличие от Спаллетти, Индзаги не ушел в отпуск, а продолжает драться с «Интером» за первое для молодого тренера Скудетто. У миланцев есть слабые места, например, стали вторыми в группе с командой Захаряна, могут на жеребьевке нарваться на фаворита ЛЧ в первом раунде. Но «Интер» с Лаутаро Мартинесом – одна из самых зрелых тренерских команд года.
3-е место. Лучано Спаллетти («Наполи»/Италия)
«Наполи» впервые после Марадоны стал чемпионом Италии. А недавно Лучано возглавил проблемную сборную Италии и вымучил путевку на Евро-2024. Можно согласиться с выбором ФИФА, итальянец заслуживает место в тройке лучших тренеров года, хотя на пьедестале самый вальяжный. Спаллетти планировал сидеть на любимой даче и ходить в гости к соседям пробовать домашнее вино. Но вернулся ради сборной Италии. А с «Наполи» создал сказку, на пике формы команда Кварацхелии и Осимхена работала по идеальным тренерским лекалам.
4-е место. Микель Артета («Арсенал»)
Микелю всего 41 год, он моложе Аршавина. «Арсенал» вернулся в элитный пул команд, что сделать сложно даже с огромными деньгами, как видим по примеру «Челси» и МЮ. «Канониры» снова гранд. Артете досталось любимое место Венгера – четвертое, но в таблице АПЛ постарается финишировать выше. Шансы есть, ведь заиграл Райс, радует Сака. В обороне крутой Салиба. Проблемы с голкипером и нападающим, но зимой «Арсенал» положится на вкус спортивного директора Эду, который получил приз лучшему в своей профессии в этом году.
5-е место. Карло Анчелотти («Реал»)
Снова сражается за любимый кубок чемпионов. Перестроил «Реал», получив Беллингема. Настройки Карло всегда точечные, не ломает структуры игры глобально, не изобретает велосипед. Патриарх, который с «Наполи» вряд ли выиграет Скудетто. В «Челси» мог пережить неудачи. И ПСЖ в победный финал Лиги чемпионов вряд ли выведет. Но Анчелотти на своем месте в «Реале» с дорогущими игроками и планом подписать Мбаппе. У Карло был тренерский кризис, апофеозом стали поражения от Хави и Гвардиолы, но теперь итальянец вернулся.
6-е место. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
Не так хорош, как в лучших сезонах, но есть объективные причины. «Ливерпуль» готовили к продаже и не предоставили Клоппу всех, кого просил. Нет крутого центрального защитника в пару к ван Дейку, нет опорника мирового уровня. «Ливерпуль» не вышел в Лигу чемпионов. Зато у Клоппа есть незакрытый гештальт – выиграть Лигу Европы, в которой команда Юргена является главным фаворитом. В АПЛ Салах и Алиссон спасают молодых напарников. Если Александер-Арнольд станет чаще успешнее играть в обороне, Собослаи начнет чаще забивать, а Нуньес реже промахиваться, то Клопп через год будет выше в подобном рейтинге.
7-е место. Роберто Де Дзерби («Брайтон»)
«Чайки» отдают ценных футболистов, вроде Кайседо и МакАллистера. «Брайтон» не стал новым «Лестером», но нельзя пройти мимо работы тренера, чьи идеи вдохновляют даже Гвардиолу. Де Дзерби растет, ему всего 44 года. «Чайки» это последний клуб итальянца без сказочного бюджета. К нему присматриваются гранды, вроде «Барселоны» и «Манчестер Сити». Роберто подтверждает, что итальянская тренерская школа не иссякла. Есть опытные люди, как Сарри, Аллегри, Гасперини, Конте, Спаллетти и Анчелотти, но рядом молодые тренеры, вроде Де Дзерби и Индзаги. Причем список обязательно пополнят молодые тренеры завтрашнего дня.
8-е место. Хаби Алонсо («Байер»)
Взял несчастную команду на дне и превратил в один из самых играющих коллективов планеты. Справился менее чем за год, не имея трансферного бюджета грандов АПЛ, или имени «Барселоны», чтобы скупать крутых свободных агентов. Оправдался прогноз Моуриньо, который давно говорил, что из Хаби Алонсо получится классный тренер. Важно довести дело до ума в Леверкузене – «Байер» попытается сохранить силы для погони от мощной «Баварии». А дальше судьба испанского тренера зависит от грамотности выбора нового клуба. Не исключаем появления Алонсо в Мюнхене, будет интересно посмотреть на его сотрудничество с фаворитом ЛЧ.
9-е место. Унаи Эмери («Астон Вилла»)
Без невероятных ресурсов сделал лучше приличную команду без чемпионского менталитета. «Астон Вилла» играет в самой сложной лиге мира, дерется за исторический шанс попасть в ЛЧ. И хотя соперники достойные, причем у многих классные тренеры, как Постекоглу у «Тоттенхэма», вряд ли австралиец сумел бы оказаться выше грандов с составом «Астон Виллы». Причем Эмери перестроил команду и собрал серию из пятнадцати побед дома в АПЛ без невероятных новичков. Звезд «Астон Виллы» другие клубы попробуют переманить зимой, но пока Бирмингем держится, ведь получают удовольствие от своего футбола.
10-е место. Диего Симеоне («Атлетико»)
Фергюсон из «Атлетико», но с учетом, что «Барселона» и «Реал» по умолчанию богаче и мощнее. Симеоне не тренирует фаворита, коим был МЮ в борьбе с «Арсеналом» и «Челси». Но Гризманн и Мората не будут сражаться с «Реалом», «Жироной» и «Барселоной». Симеоне обыграл в дерби Анчелотти, уступил недавно Хави, но развязка сезона весной. Констатируем, что Диего успешно пережил командный и идейный кризис в Мадриде. Казалось, что ему придется уйти из «Атлетико», но нет – возродил команду, которая держится на тренере. Клуб из Мадрида готовят к продаже, и стабильность тренера подняла стоимость акций.
Достигли бы они таких же успехов?!
Вполне можно представить Анчелотти в сборной Бразилии, Гвардиола в сборной Испании
Алонсо сватают в Баварию или Реал
Достигли бы они таких же успехов?!
Вполне можно представить Анчелотти в сборной Бразилии, Гвардиола в сборной Испании
Алонсо сватают в Баварию или Реал