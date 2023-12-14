Гвардиола в роли Месси и достойная молодёжь. Рейтинг лучших тренеров 2023 года

1702570689

вчера, 19:18

Хвалим главных менеджеров года.

1-е место. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Возможно, это последний сезон Гвардиолы в Манчестере. Может уйти после неудачи в ЛЧ и АПЛ . Обещал остаться, если «Манчестер Сити» понизят в классе, но сборная Англии на низком старте – пригласят Хосепа, если Саутгейт не выиграет Евро-2024. У Гвардиолы в этом году требл, поэтому временные неудачи «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ не мешают поставить его на первое место. Хосеп говорит, что надо вручать два «Золотых мяча». Один Месси на постоянной основе, а второй героям сезона, таким как Холанд. Пожалуй, с тренерами похожая история. Гвардиола великий наставник, который снова смог выйти в финал ЛЧ , второй раз за три сезона.

2-е место. Симоне Индзаги («Интер»)

Выплыл, когда готовились к его отставке. На горизонте маячили тренеры с именем, но боссы «Интера» дали Индзаги поработать. Получили финалиста ЛЧ , который на последних секундах едва не перевел игру в овертайм. В отличие от Спаллетти, Индзаги не ушел в отпуск, а продолжает драться с «Интером» за первое для молодого тренера Скудетто. У миланцев есть слабые места, например, стали вторыми в группе с командой Захаряна, могут на жеребьевке нарваться на фаворита ЛЧ в первом раунде. Но «Интер» с Лаутаро Мартинесом – одна из самых зрелых тренерских команд года.

3-е место. Лучано Спаллетти («Наполи»/Италия)

«Наполи» впервые после Марадоны стал чемпионом Италии. А недавно Лучано возглавил проблемную сборную Италии и вымучил путевку на Евро-2024. Можно согласиться с выбором ФИФА , итальянец заслуживает место в тройке лучших тренеров года, хотя на пьедестале самый вальяжный. Спаллетти планировал сидеть на любимой даче и ходить в гости к соседям пробовать домашнее вино. Но вернулся ради сборной Италии. А с «Наполи» создал сказку, на пике формы команда Кварацхелии и Осимхена работала по идеальным тренерским лекалам.

4-е место. Микель Артета («Арсенал»)

Микелю всего 41 год, он моложе Аршавина. «Арсенал» вернулся в элитный пул команд, что сделать сложно даже с огромными деньгами, как видим по примеру «Челси» и МЮ . «Канониры» снова гранд. Артете досталось любимое место Венгера – четвертое, но в таблице АПЛ постарается финишировать выше. Шансы есть, ведь заиграл Райс, радует Сака. В обороне крутой Салиба. Проблемы с голкипером и нападающим, но зимой «Арсенал» положится на вкус спортивного директора Эду, который получил приз лучшему в своей профессии в этом году.

5-е место. Карло Анчелотти («Реал»)

Снова сражается за любимый кубок чемпионов. Перестроил «Реал», получив Беллингема. Настройки Карло всегда точечные, не ломает структуры игры глобально, не изобретает велосипед. Патриарх, который с «Наполи» вряд ли выиграет Скудетто. В «Челси» мог пережить неудачи. И ПСЖ в победный финал Лиги чемпионов вряд ли выведет. Но Анчелотти на своем месте в «Реале» с дорогущими игроками и планом подписать Мбаппе. У Карло был тренерский кризис, апофеозом стали поражения от Хави и Гвардиолы, но теперь итальянец вернулся.

6-е место. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

Не так хорош, как в лучших сезонах, но есть объективные причины. «Ливерпуль» готовили к продаже и не предоставили Клоппу всех, кого просил. Нет крутого центрального защитника в пару к ван Дейку, нет опорника мирового уровня. «Ливерпуль» не вышел в Лигу чемпионов. Зато у Клоппа есть незакрытый гештальт – выиграть Лигу Европы, в которой команда Юргена является главным фаворитом. В АПЛ Салах и Алиссон спасают молодых напарников. Если Александер-Арнольд станет чаще успешнее играть в обороне, Собослаи начнет чаще забивать, а Нуньес реже промахиваться, то Клопп через год будет выше в подобном рейтинге.

7-е место. Роберто Де Дзерби («Брайтон»)

«Чайки» отдают ценных футболистов, вроде Кайседо и МакАллистера. «Брайтон» не стал новым «Лестером», но нельзя пройти мимо работы тренера, чьи идеи вдохновляют даже Гвардиолу. Де Дзерби растет, ему всего 44 года. «Чайки» это последний клуб итальянца без сказочного бюджета. К нему присматриваются гранды, вроде «Барселоны» и «Манчестер Сити». Роберто подтверждает, что итальянская тренерская школа не иссякла. Есть опытные люди, как Сарри, Аллегри, Гасперини, Конте, Спаллетти и Анчелотти, но рядом молодые тренеры, вроде Де Дзерби и Индзаги. Причем список обязательно пополнят молодые тренеры завтрашнего дня.

8-е место. Хаби Алонсо («Байер»)

Взял несчастную команду на дне и превратил в один из самых играющих коллективов планеты. Справился менее чем за год, не имея трансферного бюджета грандов АПЛ , или имени «Барселоны», чтобы скупать крутых свободных агентов. Оправдался прогноз Моуриньо, который давно говорил, что из Хаби Алонсо получится классный тренер. Важно довести дело до ума в Леверкузене – «Байер» попытается сохранить силы для погони от мощной «Баварии». А дальше судьба испанского тренера зависит от грамотности выбора нового клуба. Не исключаем появления Алонсо в Мюнхене, будет интересно посмотреть на его сотрудничество с фаворитом ЛЧ .

9-е место. Унаи Эмери («Астон Вилла»)

Без невероятных ресурсов сделал лучше приличную команду без чемпионского менталитета. «Астон Вилла» играет в самой сложной лиге мира, дерется за исторический шанс попасть в ЛЧ . И хотя соперники достойные, причем у многих классные тренеры, как Постекоглу у «Тоттенхэма», вряд ли австралиец сумел бы оказаться выше грандов с составом «Астон Виллы». Причем Эмери перестроил команду и собрал серию из пятнадцати побед дома в АПЛ без невероятных новичков. Звезд «Астон Виллы» другие клубы попробуют переманить зимой, но пока Бирмингем держится, ведь получают удовольствие от своего футбола.

10-е место. Диего Симеоне («Атлетико»)