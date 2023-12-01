Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших трансферов «Манчестер Сити»

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших трансферов в истории «Манчестер Сити». В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Давид Сильва, из «Валенсии» в 2010 году.
2. Колин Белл, из «Бери» в 1966 году.
3. Серхио Агуэро, из «Атлетико» в 2011 году.
4. Кевин Де Брюйне, из «Вольфсбурга» в 2015 году.
5. Фрэнсис Ли, из «Болтона» в 1967 году.
6. Венсан Компани, из «Гамбурга» в 2008 году.
7. Яя Туре, из «Барселоны» в 2010 году.
8. Фернандиньо, из «Шахтёра» в 2013 году.
9. Майк Саммерби, из «Суиндона» в 1965 году.
10. Эрлинг Холанд, из «Боруссии» Дортмунд в 2022 году.
Ранее FourFourTwo опубликовал аналогичный рейтинг для «Арсенала».