Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших трансферов «Манчестер Сити»

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сегодня, 08:46

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших трансферов в истории «Манчестер Сити». В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. , из «Валенсии» в 2010 году.

2. , из «Бери» в 1966 году.

3. , из «Атлетико» в 2011 году.

4. Кевин Де Брюйне, из «Вольфсбурга» в 2015 году.

5. Фрэнсис Ли, из «Болтона» в 1967 году.

6. Венсан Компани, из «Гамбурга» в 2008 году.

7. Яя Туре, из «Барселоны» в 2010 году.

8. Фернандиньо, из «Шахтёра» в 2013 году.

9. Майк Саммерби, из «Суиндона» в 1965 году.

10. Эрлинг Холанд, из «Боруссии» Дортмунд в 2022 году.

Ранее FourFourTwo опубликовал аналогичный рейтинг для «Арсенала».