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Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших трансферов «Манчестер Сити»

сегодня, 08:46

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших трансферов в истории «Манчестер Сити». В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Давид Сильва, из «Валенсии» в 2010 году.

2. Колин Белл, из «Бери» в 1966 году.

3. Серхио Агуэро, из «Атлетико» в 2011 году.

4. Кевин Де Брюйне, из «Вольфсбурга» в 2015 году.

5. Фрэнсис Ли, из «Болтона» в 1967 году.

6. Венсан Компани, из «Гамбурга» в 2008 году.

7. Яя Туре, из «Барселоны» в 2010 году.

8. Фернандиньо, из «Шахтёра» в 2013 году.

9. Майк Саммерби, из «Суиндона» в 1965 году.

10. Эрлинг Холанд, из «Боруссии» Дортмунд в 2022 году.

Ранее FourFourTwo опубликовал аналогичный рейтинг для «Арсенала».

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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:47
Трансфера Холанна вообще не должно быть в этом списке, так как он не оказывает большого влияния на игру команды. По большому счету команда играет на него, это конечно неплохо, так как он реализует много моментов, но мне кажется с такими партнерами по команде мог много забивать и нападающий более скромного уровня. Так что в этом списке вместо Холанна должен быть Бернарду Силва или Родри например.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:48
Трансфер Холанда должен быть первым; затем Агуэро, а дальше - не принципиально.
Гость
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