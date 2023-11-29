Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших немецких футболистов в истории

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших немецких игроков в истории. В списке 10 позиций:
1. Франц Беккенбауэр («Бавария»)
2. Герд Мюллер («Бавария»)
3. Лотар Маттеус («Бавария», «Интер», «Боруссия» Менхенгладбах)
4. Филипп Лам («Бавария»)
5. Уве Зеелер («Гамбург»)
6. Гюнтер Нетцер («Боруссия» Менхенгладбах, «Реал»)
7. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»)
8. Мирослав Клозе («Бавария», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Лацио»)
9. Фриц Вальтер («Кайзерслаутерн»)
10. Оливер Кан («Бавария», «Карлсруэ»).
Ранее был приведен аналогичный рейтинг среди испанских футболистов.
Кан стопудово лишний. Фёллера на его место и идеальный будет список.
Кан стопудово лишний. Фёллера на его место и идеальный будет список.