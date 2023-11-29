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Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших немецких футболистов в истории

вчера, 23:09

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших немецких игроков в истории. В списке 10 позиций:

1. Франц Беккенбауэр («Бавария»)

2. Герд Мюллер («Бавария»)

3. Лотар Маттеус («Бавария», «Интер», «Боруссия» Менхенгладбах)

4. Филипп Лам («Бавария»)

5. Уве Зеелер («Гамбург»)

6. Гюнтер Нетцер («Боруссия» Менхенгладбах, «Реал»)

7. Мануэль Нойер («Бавария», «Шальке»)

8. Мирослав Клозе («Бавария», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Лацио»)

9. Фриц Вальтер («Кайзерслаутерн»)

10. Оливер Кан («Бавария», «Карлсруэ»).

Ранее был приведен аналогичный рейтинг среди испанских футболистов.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:15
Зепп Майер.
da79y2f9w53v
da79y2f9w53v
сегодня в 01:31
Здесь всё расставлено правильно, просто в десятку всё не влазиют
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 01:12
Уж если хотели впихнуть ещё одного кипера, Антон Шумахер поколоритней Оливера... Ах..., ну да, Баттистон...
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:07
Почему Кана пихают во все эти топы? Как по мне так довольно обычный кипер с кучей привозов. Тот же Леманн был круче.
Rattlehead
Rattlehead ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:51, ред.
Тогда уж Заммер вместо Кана, по Руммениге полностью согласен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:57, ред.
Вальтера не видел, судить не буду, но, имхо Румменигге, думаю, не хуже, как Минимум.
Кан стопудово лишний. Фёллера на его место и идеальный будет список.
la-respect0
la-respect0
вчера в 23:53
Томас Мюллер?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:48
"Кайзер" Франц - заслуженно!
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