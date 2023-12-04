Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2000-х

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов Ла Лиги, которые играли в 2000-х. В списке 32 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Роналдиньо
3. Хави
4. Рауль
5. Зинедин Зидан
6. Андрес Иньеста
7. Самуэль Это’О
8. Роберто Карлос
9. Даниэль Алвес
10. Роналдо
На счёт Месси, Рони сделал очень многое для юного аргентинца чтобы он влился в команду, забивал с его передач (дебютный гол, хет-трик Реалу и т.д.). Он даже тренерам и своим друзьям расхваливал Лео (слова Коби Брайнта). Даже когда вместо него выпускали, поддерживал со скамейки. В общем, наблюдать за этими инопланетянами в режиме лайв было лучшее что можно просить от просмотра футбола.
На счёт Месси, Рони сделал очень многое для юного аргентинца чтобы он влился в команду, забивал с его передач (дебютный гол, хет-трик Реалу и т.д.). Он даже тренерам и своим друзьям расхваливал Лео (слова Коби Брайнта). Даже когда вместо него выпускали, поддерживал со скамейки. В общем, наблюдать за этими инопланетянами в режиме лайв было лучшее что можно просить от просмотра футбола.
"Если ты гей, то это не даёт тебе преимущества перед другими".
Поэтому он не вошёл даже в число 32 игроков, которые были опубликованы на сайте.
"Если ты гей, то это не даёт тебе преимущества перед другими".
Поэтому он не вошёл даже в число 32 игроков, которые были опубликованы на сайте.