Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиИспания. Примера 2023/2024

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2000-х

сегодня, 17:13

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов Ла Лиги, которые играли в 2000-х. В списке 32 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Роналдиньо

2. Лионель Месси

3. Хави

4. Рауль

5. Зинедин Зидан

6. Андрес Иньеста

7. Самуэль Это’О

8. Роберто Карлос

9. Даниэль Алвес

10. Роналдо

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших трансферов «Манчестер Сити»
01 декабря
ОфициальноСборная России поднялась на одну позицию в новом рейтинге ФИФА
30 ноября
Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших немецких футболистов в истории
29 ноября
Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших испанских игроков в истории
29 ноября
Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших нападающих 1980-х
29 ноября
Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших защитников 1980-х
28 ноября
Сортировать
Все комментарии
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 19:22
Для FFT Месси начинал вторым.. Закончил - лучшим в истории.. Это справедливо.. 👏👍
la-respect0
la-respect0
сегодня в 18:51
Хави так-то после 2000х раскрылся полноценно, но Рони на своем законном месте 💪💪
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 18:33
Прайм годы Роналдиньо это верх футбола и искусства. Каждое его касание на "Оле!", в нарезку. На его фоне другие звёзды казались школьниками из академий.
На счёт Месси, Рони сделал очень многое для юного аргентинца чтобы он влился в команду, забивал с его передач (дебютный гол, хет-трик Реалу и т.д.). Он даже тренерам и своим друзьям расхваливал Лео (слова Коби Брайнта). Даже когда вместо него выпускали, поддерживал со скамейки. В общем, наблюдать за этими инопланетянами в режиме лайв было лучшее что можно просить от просмотра футбола.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:18
Странно что гному не дали первую строчку
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 17:54
Круто. Уже в 00-е Месси забрался на вторую строчку.
Elliada
Elliada
сегодня в 17:52
Месси был еще юнец и травмы мешали, но второе место заслужил. Все-таки, в нулевые Роналдиньо №1
Elliada
Elliada ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:51
Он в Англии. Когда составят рейтинг лучших игроков Ла Лиги десятых годов, займет привычное второе место
SHEARER
SHEARER
сегодня в 17:37
Не вижу Карпина, Мостового.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:27
Позиция сайта FourFourTwo
"Если ты гей, то это не даёт тебе преимущества перед другими".
Поэтому он не вошёл даже в число 32 игроков, которые были опубликованы на сайте.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 17:26
Он в отличии от пенальтесси в те времена в Англии шороху наводил
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:25
Роналдо на пике больше сделал в ЛА Лиге чем юный арг, очень не справедливо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:20
Рональдиньо волшебный игрок.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:19
А где нырялду???
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 