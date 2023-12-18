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Чалов имеет шансы продолжить карьеру в Турции

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:58
Он может перейти, но ещё не перешел думаю на этом все закончится. Не в первый раз.
Capral
Capral
вчера в 23:00, ред.
Сенатов, как же можно, по периодическим отрывкам из матчей делать заключения? Это первое. Второе, с чего ты взял, что Чалов не техничный футболист? Он конечно не Марадона, но для турецкого чемпионата вполне сгодился бы, там, далеко не все блещут техникой- это не Бразилия. Надо хотябы выборочно, но целиком и полностью смотреть игры, чтобы иметь представление о том или ином чемпионате и о его силе. Или, иметь необходимый опыт болельщика, многолетних футбольных наблюдений, чтобы иметь возможность сравнивать...

Чалов хорош в подыгрыше, может сам завершить атаку. A какой пас пяткой, он выдал партнеру, в игре с Локо- так наверно, сам Эдуард Анатольевич позавидовал бы!!! Не обязательно быть техником- виртуозом, чтобы заиграть, в таком невысоком по своему уровню турецком чемпионате.
z2bhg84admw8
z2bhg84admw8
вчера в 22:21
Не думаю что это пойдет ему на пользу, Турция это не Европа
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:06
Периодически смотрю отрывки из матчей турецкой лиги, а именно матчей лидеров. Быстрые, подвижные, техничные ребята в постоянных перемещениях по полю. Как поётся в популярной советской песне, не знают ни минуты, ни секунды покоя. Представил в этой компании Федю, который не обладает стартовой скоростью, а набирает её лишь к концу дистанции, неповоротливого, технически слабо оснащённого, плохо ориентирующегося в сложных ситуациях. И всё понял.
Допускаю, что в команде середины турнирной таблицы и ниже он и смог бы заиграть, но думаю, ему это не надо.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:54
динамик я и говорю что он кусок
Capral
Capral ответ матос (раскрыть)
вчера в 21:46
Он к армии имеет такое же отношение- как я к космонавтике.
матос
матос ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42
он кусок
матос
матос
вчера в 21:41
а Леша Макинтош Спартак купить намерен
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:40
Почему бы и нет?!
По крайней мере во второй раз должно получиться лучше у Феди в Европе, только должны быть реальные предложения, а не слухи
drug01
drug01
вчера в 21:20
Давай дерзай!!! Удачных игр!!!
Capral
Capral
вчера в 21:03
Чалов всегда был лидером ЦСКА, в той или иной степени, еще до прихода Файзуллаева. Другое дело, что игра Файзуллаева придала игре ЦСКА больше фантазии, осмысленности и сделала её более скоростной.
Сп62
Сп62
вчера в 20:53
Чалов заиграл наиболее ярко, когда в команде появился Файзуллаев, который разрывает защиту соперников и этим обеспечивает свободу действий Фёдору.
Capral
Capral
вчера в 20:30
Единственный толковый форвард и он уходит?! Нет, маловероятно.
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