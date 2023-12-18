Чалов имеет шансы продолжить карьеру в Турции

Нападающий Фёдор Чалов может перейти из ЦСКА в «Трабзонспор».
Сообщается, что европейские клубы также захотят подписать футболиста.
В 18 матчах текущего сезона РПЛ Чалов забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
Нападающий Фёдор Чалов может перейти из ЦСКА в «Трабзонспор».
Сообщается, что европейские клубы также захотят подписать футболиста.
В 18 матчах текущего сезона РПЛ Чалов забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
Чалов хорош в подыгрыше, может сам завершить атаку. A какой пас пяткой, он выдал партнеру, в игре с Локо- так наверно, сам Эдуард Анатольевич позавидовал бы!!! Не обязательно быть техником- виртуозом, чтобы заиграть, в таком невысоком по своему уровню турецком чемпионате.
Чалов хорош в подыгрыше, может сам завершить атаку. A какой пас пяткой, он выдал партнеру, в игре с Локо- так наверно, сам Эдуард Анатольевич позавидовал бы!!! Не обязательно быть техником- виртуозом, чтобы заиграть, в таком невысоком по своему уровню турецком чемпионате.
Допускаю, что в команде середины турнирной таблицы и ниже он и смог бы заиграть, но думаю, ему это не надо.
Допускаю, что в команде середины турнирной таблицы и ниже он и смог бы заиграть, но думаю, ему это не надо.
По крайней мере во второй раз должно получиться лучше у Феди в Европе, только должны быть реальные предложения, а не слухи
По крайней мере во второй раз должно получиться лучше у Феди в Европе, только должны быть реальные предложения, а не слухи