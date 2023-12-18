«Пари НН» интересуется полузащитником «Краснодара» Ленини

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» .

Мы оцениваем потенциал игроков, находящихся как в российских, так и в зарубежных командах. На данный момент мы пока не делали никому предложений. Возможно, Сергей Николаевич как-то высказывался публично в отношении того, кто ему нравится, кто подойдёт под его схему игры, кто наиболее впишется в команду, но каких-либо переговоров по Ленини мы пока не ведём. Интересен ли он нам? Скажем так: не только он.