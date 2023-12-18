Президент «Оренбурга»: «Тема перехода Лукаса Веры в „Локомотив“ не закрыта»

Президент «Оренбурга» дал комментарий на тему возможного перехода полузащитника в «Локомотив».

Тема перехода Лукаса Веры в «Локомотив» не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут. Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос. Футболист отдыхает, но никаких переговоров наш клуб с «Локомотивом» не ведет.

Если бы они действительно шли, то я бы был в курсе, но пока никаких контактов с администрацией «Локомотива» нет.