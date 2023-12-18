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Президент «Оренбурга»: «Тема перехода Лукаса Веры в „Локомотив“ не закрыта»

вчера, 19:35

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал комментарий на тему возможного перехода полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

Тема перехода Лукаса Веры в «Локомотив» не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут. Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос. Футболист отдыхает, но никаких переговоров наш клуб с «Локомотивом» не ведет.

Если бы они действительно шли, то я бы был в курсе, но пока никаких контактов с администрацией «Локомотива» нет.

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Сп62
Сп62
вчера в 20:56
Переговоры ведутся за кулисами.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:16
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался на тему будущего полузащитника южноуральцев Лукаса Веры.

Был интерес от «Локомотива» — не договорились. Мы продавать его не собираемся.



Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал комментарий на тему возможного перехода полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

Тема перехода Лукаса Веры в «Локомотив» не закрыта...
Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос.



Ну и кто здесь ...?
Они вообще знают друг друга?
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:13
новости вероятности перехода Веры из Оренбурга уже превзошли новости перехода Захаряна из Динамо
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:06, ред.
Заметьте Локо молчит, а Оренбург итак и этак извивается, день одно говорят на завтра другое, послезавтра, что-то новенькое.

Видно, что в Оренбурге понимают всю ситуацию и не хотят остаться у разбитого корыта, от этого и их риторика.

Чуть ли уже не кричат: "Ну купите же наконец то у нас Веру".
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:54
Блин.... пора бы уже этот вопрос закрыть... а то как на ромашке, перейдет, не перейдет... открыт вопрос, закрыт вопрос...
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