Президент «Оренбурга»: «Тема перехода Лукаса Веры в „Локомотив“ не закрыта»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал комментарий на тему возможного перехода полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».
Тема перехода Лукаса Веры в «Локомотив» не закрыта, но переговоры между клубами, как мне известно, не идут. Процесс инициировали не мы, поэтому пускай московский клуб решает этот вопрос. Футболист отдыхает, но никаких переговоров наш клуб с «Локомотивом» не ведет.
Если бы они действительно шли, то я бы был в курсе, но пока никаких контактов с администрацией «Локомотива» нет.
Видно, что в Оренбурге понимают всю ситуацию и не хотят остаться у разбитого корыта, от этого и их риторика.
Чуть ли уже не кричат: "Ну купите же наконец то у нас Веру".
Видно, что в Оренбурге понимают всю ситуацию и не хотят остаться у разбитого корыта, от этого и их риторика.
Чуть ли уже не кричат: "Ну купите же наконец то у нас Веру".