В «Локомотиве» рассказали о будущем вингера Педринью

1702818659

вчера, 16:10

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, что «красно-зелёные» больше не рассчитывают на нападающего .

Сейчас ищем Педринью вариант с арендой. Он точно не возвращается в «Локомотив». Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду.

В текущем сезоне, находясь на правах аренды в «Америке Минейро», Педринью провёл 22 матча, забил 3 мяча и получил 2 жёлтых карточки. Арендное соглашение заканчивается в декабре 2023 года.

Напомним, Педринью перешёл в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагантино». Его контракт с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года. Бразилец провёл за «красно-зелёных» 9 матчей, забил 4 мяча, отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что 24-летнего вингера хочет арендовать «Сантос».