В «Локомотиве» рассказали о будущем вингера Педринью

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что «красно-зелёные» больше не рассчитывают на нападающего Педринью.
Сейчас ищем Педринью вариант с арендой. Он точно не возвращается в «Локомотив». Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду.
В текущем сезоне, находясь на правах аренды в «Америке Минейро», Педринью провёл 22 матча, забил 3 мяча и получил 2 жёлтых карточки. Арендное соглашение заканчивается в декабре 2023 года.
Напомним, Педринью перешёл в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагантино». Его контракт с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года. Бразилец провёл за «красно-зелёных» 9 матчей, забил 4 мяча, отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что 24-летнего вингера хочет арендовать «Сантос».
Как мне кажется Галактионов на него не рассчитывает.
Хорошо, что ещё купили более менее за приемлемые 3,5 млн евро, а не за 10 и более, хотя как мне кажется и так переплатили очень много.
Чем-то история с Педро Рошей схоже, купили, а как сбагрить не знают
В Бразилию его вряд ли продаж, там не дураки, максимум в аренду, да и то недорогую будут брать.
Так что надо в Европе счастье искать, а что вон Спартак как то «Фиорентиине» Кокорина же фтюхал.
Как говорится, «чем черт не шутит», может Локо и свою "«Фиорентину» найдёт.
Как мне кажется Галактионов на него не рассчитывает.
Хорошо, что ещё купили более менее за приемлемые 3,5 млн евро, а не за 10 и более, хотя как мне кажется и так переплатили очень много.
Чем-то история с Педро Рошей схоже, купили, а как сбагрить не знают
В Бразилию его вряд ли продаж, там не дураки, максимум в аренду, да и то недорогую будут брать.
Так что надо в Европе счастье искать, а что вон Спартак как то «Фиорентиине» Кокорина же фтюхал.
Как говорится, «чем черт не шутит», может Локо и свою "«Фиорентину» найдёт.