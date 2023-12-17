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В «Локомотиве» рассказали о будущем вингера Педринью

вчера, 16:10

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что «красно-зелёные» больше не рассчитывают на нападающего Педринью.

Сейчас ищем Педринью вариант с арендой. Он точно не возвращается в «Локомотив». Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду.

В текущем сезоне, находясь на правах аренды в «Америке Минейро», Педринью провёл 22 матча, забил 3 мяча и получил 2 жёлтых карточки. Арендное соглашение заканчивается в декабре 2023 года.

Напомним, Педринью перешёл в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагантино». Его контракт с «железнодорожниками» действует до лета 2026 года. Бразилец провёл за «красно-зелёных» 9 матчей, забил 4 мяча, отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, что 24-летнего вингера хочет арендовать «Сантос».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:27
С такой фамилией в России будущего нет.
lotsman
lotsman
вчера в 17:30
А почему он не возвращается в Локомотив? Не хочет?
112910415
112910415
вчера в 17:28
а что, а вдруг ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:22
Педринью ещё и вингером обозвали...)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:19, ред.
Начал многообещающе, но потом как-то сник и был не доволен игровым временем.
Как мне кажется Галактионов на него не рассчитывает.

Хорошо, что ещё купили более менее за приемлемые 3,5 млн евро, а не за 10 и более, хотя как мне кажется и так переплатили очень много.

Чем-то история с Педро Рошей схоже, купили, а как сбагрить не знают

В Бразилию его вряд ли продаж, там не дураки, максимум в аренду, да и то недорогую будут брать.

Так что надо в Европе счастье искать, а что вон Спартак как то «Фиорентиине» Кокорина же фтюхал.

Как говорится, «чем черт не шутит», может Локо и свою "«Фиорентину» найдёт.
idres
idres
вчера в 16:52
Ну теперь геморрой.... попробуй найти того кто его возьмет...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:12
В локо Педриньо есть и Мастурбиньо))))
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