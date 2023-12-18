Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Родриго Нестора: «Ведём переговоры с „Зенитом“ о трансфере в январе»

вчера, 14:49

Агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, заявил, что его клиент этой зимой может продолжить карьеру в России.

Трансфер Родриго в РПЛ возможен в январе. Сейчас ведём переговоры с «Зенитом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Алании» высказались о возможном переходе Царукяна в «Пари НН»
Вчера, 21:18
Агент Ренана оценил возможный переход игрока в «Реал»
Вчера, 20:58
СлухиЧалов имеет шансы продолжить карьеру в Турции
Вчера, 20:13
Президент «Оренбурга»: «Тема перехода Лукаса Веры в „Локомотив“ не закрыта»
Вчера, 19:35
Слухи«Балтика» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Кучаеву
Вчера, 14:18
«Пари НН» интересуется полузащитником «Краснодара» Ленини
Вчера, 12:41
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:00
Самбы, конечно, и устроить между ними чемпионат тоже, можно даже не школы самбы, а клубы самбы, набирать будем бразильянок.

Самбо больше в Дагестане любят нынче.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:56
Самбы или Самбо ???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:54
Решение есть и оно простое, открыть сеть школ самбы, тогда и половину женского можно будет перевезти и все будут счастливы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:21
Понятно БРИКС..и всё такое...
Но такими темпами...половина мужского населения Бразилии скоро переедет в Питер....
112910415
112910415
вчера в 16:32
давно не было подобных новостей,
мы уже волновались ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:55
Пока торгуются))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 