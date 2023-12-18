Агент Родриго Нестора: «Ведём переговоры с „Зенитом“ о трансфере в январе»

Агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, заявил, что его клиент этой зимой может продолжить карьеру в России.
Трансфер Родриго в РПЛ возможен в январе. Сейчас ведём переговоры с «Зенитом».
Агент Андре Кьюри, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, заявил, что его клиент этой зимой может продолжить карьеру в России.
Трансфер Родриго в РПЛ возможен в январе. Сейчас ведём переговоры с «Зенитом».
Самбо больше в Дагестане любят нынче.
Самбо больше в Дагестане любят нынче.
Но такими темпами...половина мужского населения Бразилии скоро переедет в Питер....
Но такими темпами...половина мужского населения Бразилии скоро переедет в Питер....
мы уже волновались ! )
мы уже волновались ! )