Тикнизян рассказал, почему не стал выступать за сборную России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении.
Я не разговаривал с Карпиным. Мой агент и хороший друг Саша Клюев разговаривал с Валерием Георгиевичем насчёт меня. И тот отвечал ему, что пусть парень терпит, пока возраст позволяет, пусть себя проявляет, если будет заслуживать, то я его вызову. И вот в тот момент, когда мне показалось, что я действительно заслужил хотя бы попадания в расширенный список, меня не включили, и мы с Сашей договорились, что окей, давай мы до лета потерпим. Но я не смог терпеть, и я в январе этого года принял решение выступать за сборную Армении.
Напомним, Тикнизян родился в Санкт-Петербурге. Он является воспитанником ЦСКА. Мама футболиста русская, а папа армянин. До выступлений за взрослую сборную Армении Тикнизян был заигран за юношеские и молодёжную сборные России.
Ранее сообщалось, что сорвался трансфер 24-летнего защитника в «Болонью».
А вот тут все козыри у Тикнизяна и попробуй его обвини, кстати и до того как сборную отстранили тех кого не вызывали в нашу сборную начинали играть за другие, примеров куча, но раньше как то особо внимания не обращали.
А вот вина Карпина очевидна. Кого он только не вызывал в сборную, каких только нулевых он тащил к себе, через сборную в последние два года прошло несчётное количество игроков. Тут бы увидеть вовремя, что парень набирает обороты, но не корми его завтраками, вызови, заиграй его за сборную, а потом уже видно будет, но Карпин подтолкнул его к такому решению сам.
Я не защищаю Тикнизяна как игрока Локо, нет, просто вся страна в голос охреневала кого вызывал Карпин, так, что слова Наира в тему и правильные.
А Карпин сам советовал уезжать всем кто может, а он пусть с любимчиками остаётся...
А вот тут все козыри у Тикнизяна и попробуй его обвини, кстати и до того как сборную отстранили тех кого не вызывали в нашу сборную начинали играть за другие, примеров куча, но раньше как то особо внимания не обращали.
А вот вина Карпина очевидна. Кого он только не вызывал в сборную, каких только нулевых он тащил к себе, через сборную в последние два года прошло несчётное количество игроков. Тут бы увидеть вовремя, что парень набирает обороты, но не корми его завтраками, вызови, заиграй его за сборную, а потом уже видно будет, но Карпин подтолкнул его к такому решению сам.
Я не защищаю Тикнизяна как игрока Локо, нет, просто вся страна в голос охреневала кого вызывал Карпин, так, что слова Наира в тему и правильные.
А Карпин сам советовал уезжать всем кто может, а он пусть с любимчиками остаётся...