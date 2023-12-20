Тикнизян рассказал, почему не стал выступать за сборную России

Защитник «Локомотива» рассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении.

Я не разговаривал с Карпиным. Мой агент и хороший друг Саша Клюев разговаривал с Валерием Георгиевичем насчёт меня. И тот отвечал ему, что пусть парень терпит, пока возраст позволяет, пусть себя проявляет, если будет заслуживать, то я его вызову. И вот в тот момент, когда мне показалось, что я действительно заслужил хотя бы попадания в расширенный список, меня не включили, и мы с Сашей договорились, что окей, давай мы до лета потерпим. Но я не смог терпеть, и я в январе этого года принял решение выступать за сборную Армении.