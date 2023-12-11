«Бешикташ» исключил пятерых футболистов из состава из-за плохой игры

«Бешикташ» исключил из состава пятерых игроков по причине плохой игры и несовместимости внутри команды. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.
Речь идёт о Венсане Абубакаре, Валентене Розье, Эрике Байи, Рашиде Геззале и Жане Онане.
«Бешикташ» исключил из состава пятерых игроков по причине плохой игры и несовместимости внутри команды. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.
Речь идёт о Венсане Абубакаре, Валентене Розье, Эрике Байи, Рашиде Геззале и Жане Онане.
а контрактами это предусмотрено ?
а контрактами это предусмотрено ?
Кардинально и быстро, посмотрим что из этого получится.
Кардинально и быстро, посмотрим что из этого получится.