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«Бешикташ» исключил пятерых футболистов из состава из-за плохой игры

вчера, 13:43

«Бешикташ» исключил из состава пятерых игроков по причине плохой игры и несовместимости внутри команды. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Речь идёт о Венсане Абубакаре, Валентене Розье, Эрике Байи, Рашиде Геззале и Жане Онане.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:54
По сути профессиональный футболист - это высокооплачиваемый раб. Его так и продают, и покупают.
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:27
С момента перехода в Бешикташ Абубакар провел за клуб во всех турнирах 38 игр, в которых отличился 24 голами. Прежде чем навязывать свои домыслы, стоит ознакомиться с фактами.
ДСА
ДСА
вчера в 17:34
Такое решение себе в убыток: и игроков дорого не продашь раз плохие, и плати им за сиденье на скамейке запасных.
112910415
112910415
вчера в 16:43
сильное турецкое решение !
а контрактами это предусмотрено ?
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 14:51
Там с футболистами не церемоняться.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:43
В Челси надо тоже процентов 75% игроков лишить ЗП и отправить в дубль. А владельцев отправить в штаты, пусть свой бейсбол «развивают».
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:27
Абубакара выгнали из состава из за плохой игры а барсафаны говорили что он лучше Роналду играет и что это из за него якобы его исключили из Аль-Насра. Как оказалось на самом деле он просто слабоват. Сколько он там забевал в СА?? 9 голов за сезон, у Рона уже 16 в 15 матчах + 8 передач!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:58
Типичные наемники, надо еще и штрафовать
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:54
Иногда и такие меры необходимо применять.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:52
Вот это конкретное решение.
Кардинально и быстро, посмотрим что из этого получится.
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