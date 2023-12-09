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«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

вчера, 13:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы перед матчем 18-го тура РПЛ, который состоится сегодня в Москве в 14:00.

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы «Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

Стоить отметить, что самарцы сыграют в белой форме.

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

Ранее свой комплект на игру представил «Спартак».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:09
Промесм. Соболев ... Забивать и забивать !
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:30
Свинов в запасе, я уже и забыл про этого игрока.
drug01
drug01
вчера в 14:25
Составы боевые будет много голов
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:12
Результативная ничья
True Story
True Story
вчера в 14:00
0-2, Крылья на контратаках порадуют Максименко, ну или прямо с центра поля можно
Вещий
Вещий
вчера в 13:59
И пусть победит сильнейший и без судейского беспредела.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:51
Только Спартак, только Победа!
Всегда за Самару, кроме этого случая...!)
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:48
Соболев в старте и это правильно, он же - сибиряк.))
Для него мороз и снег - родная стихия.
Давай, земляк! Ее подведи! Удачи!
Весь Барнаул за тебя! А значит и за Спартак!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:33
Лишь бы температура не подкачала, а то гладиаторы не любят по морозцу бегать...
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:12
Этим составом Спартак обязан выигрывать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:06
Посмотрим на ваш "честный футбол"
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