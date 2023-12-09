«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы перед матчем 18-го тура РПЛ, который состоится сегодня в Москве в 14:00.
Стоить отметить, что самарцы сыграют в белой форме.
Ранее свой комплект на игру представил «Спартак».
|Спартак3 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы перед матчем 18-го тура РПЛ, который состоится сегодня в Москве в 14:00.
Стоить отметить, что самарцы сыграют в белой форме.
Ранее свой комплект на игру представил «Спартак».
Всегда за Самару, кроме этого случая...!)
Всегда за Самару, кроме этого случая...!)
Для него мороз и снег - родная стихия.
Давай, земляк! Ее подведи! Удачи!
Весь Барнаул за тебя! А значит и за Спартак!
Для него мороз и снег - родная стихия.
Давай, земляк! Ее подведи! Удачи!
Весь Барнаул за тебя! А значит и за Спартак!