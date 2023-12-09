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вчера, 13:05

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы перед матчем 18-го тура РПЛ , который состоится сегодня в Москве в 14:00.

Стоить отметить, что самарцы сыграют в белой форме.

Ранее свой комплект на игру представил «Спартак».