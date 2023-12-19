Моуриньо заявил, что в МЮ выступают игроки, с которыми он желал расстаться

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что за эту команду до сих пор играют некоторые футболисты, которых он не хотел видеть в коллективе. Стоит отметить, что с момента ухода португальца в клубе остались Люк Шоу, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Скотт МакТоминэй.
В клубе по-прежнему есть такие люди, я говорю о футболистах.
Но есть и те, кто игроками не являются, которые по-прежнему там, хотя через два месяца после своего прибытия я сообщил, что с этими людьми успеха не добиться.
Ранее португалец рассказал о своем уходе из «Тоттенхэма».
Скорее всего Рома это последний клуб в Европе португальца, после он рванёт в Саудовскую Аравию.
Он любит себя называть "особенным", но в последние года он терпит фиаско за фиаско.
Победа в лиги конференций не в счёт, это турнир для очень слабых команд.
Чем то это кстати другого португальца напоминает, который уже в СА, тот такое устроил, а потом удивлялся почему все большие клубы ему отказали.
Наверное два нарцисса должны встретиться...
Скорее всего Рома это последний клуб в Европе португальца, после он рванёт в Саудовскую Аравию.
Он любит себя называть "особенным", но в последние года он терпит фиаско за фиаско.
Победа в лиги конференций не в счёт, это турнир для очень слабых команд.
Чем то это кстати другого португальца напоминает, который уже в СА, тот такое устроил, а потом удивлялся почему все большие клубы ему отказали.
Наверное два нарцисса должны встретиться...