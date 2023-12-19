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Моуриньо заявил, что в МЮ выступают игроки, с которыми он желал расстаться

вчера, 09:41

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал, что за эту команду до сих пор играют некоторые футболисты, которых он не хотел видеть в коллективе. Стоит отметить, что с момента ухода португальца в клубе остались Люк Шоу, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Скотт МакТоминэй.

В клубе по-прежнему есть такие люди, я говорю о футболистах.

Но есть и те, кто игроками не являются, которые по-прежнему там, хотя через два месяца после своего прибытия я сообщил, что с этими людьми успеха не добиться.

Ранее португалец рассказал о своем уходе из «Тоттенхэма».

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Все комментарии
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
...Шоу маст го он...!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:29
Моуриньо понимает, что его больше ни один большой клуб не позовёт, вот он и раскрыл свой рот.
Скорее всего Рома это последний клуб в Европе португальца, после он рванёт в Саудовскую Аравию.
Он любит себя называть "особенным", но в последние года он терпит фиаско за фиаско.
Победа в лиги конференций не в счёт, это турнир для очень слабых команд.
Чем то это кстати другого португальца напоминает, который уже в СА, тот такое устроил, а потом удивлялся почему все большие клубы ему отказали.

Наверное два нарцисса должны встретиться...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:08
От Марсьяля никто не может избавиться.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:46
Мавр редко ошибается!
adekvat
adekvat
вчера в 11:13
Доктора, доктора Маур заговорил.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 10:49
К чему он это ляпнул?.. Португалы они такие.. Уважения ко всем - ноль.. Хе..
112910415
112910415
вчера в 10:16
это он типа подсказывает рецепт оздоровления ! )
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:15
"Ирония судьбы - а "Особенного" там уже давно нет ....)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:13
Единственный, кто там живой, так это Шоу. По поводу остальных, целиком и полностью согласен с оценкой Моуриньо.
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