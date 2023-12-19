Моуриньо заявил, что в МЮ выступают игроки, с которыми он желал расстаться

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что за эту команду до сих пор играют некоторые футболисты, которых он не хотел видеть в коллективе. Стоит отметить, что с момента ухода португальца в клубе остались Люк Шоу, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Скотт МакТоминэй.

В клубе по-прежнему есть такие люди, я говорю о футболистах.

Но есть и те, кто игроками не являются, которые по-прежнему там, хотя через два месяца после своего прибытия я сообщил, что с этими людьми успеха не добиться.