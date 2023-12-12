ЦСКА на Матче звёзд Кубка России представят Акинфеев и Обляков

1702368242

вчера, 11:04

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, кто из футболистов команды примет участие в Матче звёзд Кубка России.

ЦСКА на Матче звёзд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия.

Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Начало — в 14:00 по московскому времени.