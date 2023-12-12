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ЦСКА на Матче звёзд Кубка России представят Акинфеев и Обляков

вчера, 11:04

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, кто из футболистов команды примет участие в Матче звёзд Кубка России.

ЦСКА на Матче звёзд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия.

Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:32
Доброго Здоровья, Уважаемый!!!
Вот я тоже не понял, когда Обляков стал звездой. Ну ладно Акинфеев, столько лет в футболе, уже только за это можно признать Звездой. Но Облякова за что? Вспомнить начало сезона, как он не на своей позиции косячил, особенно в игре с ДИНАМО... Если Звезда- значит должен играть там где придется, на высоком уровне и всегда!!! Да, способный парень, но точно не звезда и даже, пока еще не звездочка.

С Уважением, Эдуард Григорьевич!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:39
Сергеевич вернулся1Сергеевич вернулся1 11 / 318
Как же тебя колбасит! Аж душа радуется!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:33
Опять красивую обёртку СМИ вытащили, как будто директоров по коммуникациям других клубов не существует). И на двух игроках ЦСКА весь свет сошелся).
Красавцы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:27, ред.
Ивану до Звезды ещё расти и расти. ( Моё мнение ). В последнем матче с быками он мне не понравился.
Будь здрав Дружище !
Вещий
Вещий
вчера в 11:32
Ну что, интересно какие еще "звезды" будут... хотелось бы увидеть список...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:29
А Обляков игрок сб. России, один из лучших в этом сезоне. А ЦСКА напомню действующий обладатель Кубка.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:23
Согласен, плюсую. ++++
Будь здрав.
ДСА
ДСА
вчера в 11:11
Акинфеев - это действительно звезда, хоть и в возрасте. А Обляков даже до звездочки не дотягивает.
Гость
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