ЦСКА на Матче звёзд Кубка России представят Акинфеев и Обляков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, кто из футболистов команды примет участие в Матче звёзд Кубка России.
ЦСКА на Матче звёзд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия.
Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Вот я тоже не понял, когда Обляков стал звездой. Ну ладно Акинфеев, столько лет в футболе, уже только за это можно признать Звездой. Но Облякова за что? Вспомнить начало сезона, как он не на своей позиции косячил, особенно в игре с ДИНАМО... Если Звезда- значит должен играть там где придется, на высоком уровне и всегда!!! Да, способный парень, но точно не звезда и даже, пока еще не звездочка.
С Уважением, Эдуард Григорьевич!!!
Вот я тоже не понял, когда Обляков стал звездой. Ну ладно Акинфеев, столько лет в футболе, уже только за это можно признать Звездой. Но Облякова за что? Вспомнить начало сезона, как он не на своей позиции косячил, особенно в игре с ДИНАМО... Если Звезда- значит должен играть там где придется, на высоком уровне и всегда!!! Да, способный парень, но точно не звезда и даже, пока еще не звездочка.
С Уважением, Эдуард Григорьевич!!!
Как же тебя колбасит! Аж душа радуется!
Как же тебя колбасит! Аж душа радуется!
Красавцы.
Красавцы.
Будь здрав Дружище !
Будь здрав Дружище !
Будь здрав.
Будь здрав.