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Президент ПСЖ: «Решение суда не имеет никакого отношения к Суперлиге»

вчера, 16:46

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что парижский клуб не планирует выступать в Суперлиге.

Все клубы против выступления в Суперлиге. Мы гордимся тем, что являемся партнером УЕФА. Они говорят о свободе, но это закрытая лига. Они видят в этом победу [в решении европейского суда], а я нет. Решение не имеет никакого отношения к Суперлиге. Все заинтересованные стороны в Европе объединяются ради одной цели.

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Все комментарии
wgbt4g9sf9za
wgbt4g9sf9za ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:02
С одной стороны, не особо поддерживаю суперлигу, но с другой УЕФА слишком распоясались на почве отсутствия конкуренции. Черт, как же приятно наблюдать за тем, как они забегали, спеша выступить со своими смешными комментариями по поводу обреченности и неминуемого провала потенциального конкурента.
Можно будет посмотреть суперклубы на дистанции против равных соперников.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:36
Странно было бы слышать что-то другое от официального представителя исполкома УЕФА.
112910415
112910415
вчера в 18:37
бойцы готовы к бою ! )
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:12
Конечно парижанам хочется остаться в лч их там тащат как могут
Гость
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