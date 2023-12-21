Президент ПСЖ: «Решение суда не имеет никакого отношения к Суперлиге»

Президент ПСЖ подтвердил, что парижский клуб не планирует выступать в Суперлиге.

Все клубы против выступления в Суперлиге. Мы гордимся тем, что являемся партнером УЕФА . Они говорят о свободе, но это закрытая лига. Они видят в этом победу [в решении европейского суда], а я нет. Решение не имеет никакого отношения к Суперлиге. Все заинтересованные стороны в Европе объединяются ради одной цели.