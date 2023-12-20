В Турции произошла драка между футболистами. 5 игроков удалили

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сегодня, 19:33

В матче 2-й лиги чемпионата Турции «Бурсаспор» — «Диярбакырспор» произошла драка между игроками.

Инцидент случился в концовке основного времени поединка при счёте 2:0 в пользу гостей. В результате 5 игроков получили красные карточки.

Кроме того, зрители бросали на поле посторонние предметы. Полицейские приняли меры предосторожности, чтобы не допустить выхода зрителей на поле, однако одному человеку удалось прорваться, в итоге он был задержан.