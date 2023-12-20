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В Турции произошла драка между футболистами. 5 игроков удалили

сегодня, 19:33

В матче 2-й лиги чемпионата Турции «Бурсаспор» — «Диярбакырспор» произошла драка между игроками.

Инцидент случился в концовке основного времени поединка при счёте 2:0 в пользу гостей. В результате 5 игроков получили красные карточки.

Кроме того, зрители бросали на поле посторонние предметы. Полицейские приняли меры предосторожности, чтобы не допустить выхода зрителей на поле, однако одному человеку удалось прорваться, в итоге он был задержан.

В Турции произошла драка между футболистами. 5 игроков удалилиВ Турции произошла драка между футболистами. 5 игроков удалилиВ Турции произошла драка между футболистами. 5 игроков удалилиВ Турции произошла драка между футболистами. 5 игроков удалили

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 21:27
Мячик не поделили? Пошли стенка на стенку.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:24

Что бы предотвратить в дальнейшим эту вакханалию , туркам пора вспомнить свой же исторический метод...)
dfffgreg3483
dfffgreg3483
сегодня в 21:12
Что не день то скандалы
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 19:46
Никто не переплюнет знаменитое сражение в Раменском)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:35
Турки в последняя время чудят уж очень много
Гость
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