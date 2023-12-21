Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияСуперлига

Клубам из Великобритании запретят участвовать в Суперлиге

вчера, 16:27

Министерство спорта Великобритании выступило против участия местных клубов в Суперлиге.

Соответствующее сообщение выпустили в министерстве культуры, СМИ и спорта государства:

Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе. Она была повсеместно осуждена фанатами, правительством и командами.

Тогда мы приняли решительные меры. В ближайшее время будет представлен закон, который не разрешит клубам участвовать в турнирах подобного характера в будущем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гендиректор компании-организатора Суперлиги: «Есть цель убедить все клубы»
Сегодня, 00:55
В «Зените» отреагировали на возможное создание Суперлиги
Вчера, 23:50
Министр спорта Италии: «У крупных стран Европы схожая позиция по Суперлиге»
Вчера, 22:25
Официально«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси» отказались участвовать в Суперлиге
Вчера, 21:48
УАФ попросила УЕФА и ФИФА отменить товарищеский матч России и Сербии
Вчера, 19:24
Слухи«Наполи» не против участия в Суперлиге
Вчера, 17:49
Сортировать
Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:15
Интересно в супер лигу наши клубы могут играть? Там же нет Фифа и уефа
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:02
Это и доказывает, что их суд вообще никакой. Значит, что у них нету никакого закона. Всё это выдумки. Закон должен быть один.
3e7v4kkbstr2
3e7v4kkbstr2
вчера в 21:00
АПЛ это не нужно,они итак как Суперлига
particular
particular
вчера в 20:28
Значит, когда создавали "отдельный турнир " АПЛ, - всё было нормуль...
Хотя, создавали АПЛ не для развития физкультуры и спорта, - в основе создания стояли деньги...
А теперь решили в солидарность и чистоплюйство поиграть...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:08
Понятно, с какой целью создаётся Суперлига, но... В неё войдут сильнейшие клубы Европы, и в каждом (!) матче придётся выкладываться до конца. Я не сомневаюсь, что лучшим командам хочется поиграть и с командами ниже уровнем, чтобы хотя бы "оттянуться" в своё удовольствие. В случае создания турнира они будут его лишены.
pomor45
pomor45
вчера в 20:00, ред.
Она (Суперлига) была повсеместно осуждена фанатами, правительством и командами.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правительства, команды, УЕФА, ФИФА и их апологетов понимаю - они все участники всей этой коррумпированной системы, она их кормит. И очень сытно кормит. Но фанатам-то какого от неё какого хрена? Они же кормления от системы не имеют. Разве что верхушка фанатских объединений подкармливается, а рядовые только свои кровные туда несут. Разве не понимают, что где чиновничья структура мощнее, там и коррупционная рыба жирнее. Суперлига для богачей? Так и бабки там от их бизнеса, а не от коррупционных схем по распилу незаработанных денег, которыми жируют все чиновничьи структуры. Футбол будет тот же, только чиновникам от такого футбола будет перепадать существенно меньше. Вот они бесятся. А фанатам до этого что? Зачем им этих зажравшихся чинуш поддерживать? Не понимаю!
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:54
Что Великобритания может против Европйского суда? Вот интересно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ altin (раскрыть)
вчера в 17:28
Я писал в других местах, Перес хочет Суперлигу, в которой было бы место "Реалу", а в АПЛ и так Суперлига по сути и им другая будет невыгодна (сейчас АПЛ почти 80% денег со всей Европы получает за трансляции). Да и сторонников по Европе Пересу трудно среди грандов будет набрать, ПСЖ-то УЕФАшая, Нассер там сидит и благодаря этому они с левыми пенальти проходят, как сейчас, в плей-офф и т.п.
w587rg5evp4a
w587rg5evp4a
вчера в 17:18
Ну вот, собственно, и всё..
Про немцев и БЛ можно вообще не говорить, они даже никакого закона принимать не будут, их участие в этом проекте немыслимо, там их болельщики на вилы поднимут.) С ПСЖ, я думаю, понятно. Итальянская федерация заявление тоже вроде сделала, испанские клубы (кроме Реала и Барселоны) тоже против, кто там остался?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:05
Англичан заело - дескать, как это без нашего повеления...
shur
shur
вчера в 16:58
...всё что там (за бугром) происходит , наверное в порядке вещей,
новшевства, опровержения, скандалы, восторги, недопонимания,
критика, похвала ..., мы любому глотку воздуха рады (в нашем то
положении),интересна любая информация, лишь бы вместе с трансляциями всё не перекрыли...!
altin
altin
вчера в 16:35
Чеферин занес?) а это разве не нарушение постановления суда? или Британия не подчиняется европейскому суду, т.к. вышла из ЕС?
Ваще забавно конечно, что Перес, что УЕФА голосят: мы за футбол, а они за бабки. Они оба за бабки, но по принципу "от противного", можно сказать, что УЕФА и ФИФА точно не за футбол. а вот Пересу лично я верю, последний великий футбольный деятель, после того, как выдавили Блаттера и умер Берлускони, человек традиций романтичного футбола.
112910415
112910415
вчера в 16:34
противник подтянул тяжелую артиллерию !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 