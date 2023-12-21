Клубам из Великобритании запретят участвовать в Суперлиге

Министерство спорта Великобритании выступило против участия местных клубов в Суперлиге.

Соответствующее сообщение выпустили в министерстве культуры, СМИ и спорта государства:

Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе. Она была повсеместно осуждена фанатами, правительством и командами.

Тогда мы приняли решительные меры. В ближайшее время будет представлен закон, который не разрешит клубам участвовать в турнирах подобного характера в будущем.