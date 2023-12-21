Клубам из Великобритании запретят участвовать в Суперлиге

Министерство спорта Великобритании выступило против участия местных клубов в Суперлиге.
Соответствующее сообщение выпустили в министерстве культуры, СМИ и спорта государства:
Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе. Она была повсеместно осуждена фанатами, правительством и командами.
Тогда мы приняли решительные меры. В ближайшее время будет представлен закон, который не разрешит клубам участвовать в турнирах подобного характера в будущем.
Ваще забавно конечно, что Перес, что УЕФА голосят: мы за футбол, а они за бабки. Они оба за бабки, но по принципу "от противного", можно сказать, что УЕФА и ФИФА точно не за футбол. а вот Пересу лично я верю, последний великий футбольный деятель, после того, как выдавили Блаттера и умер Берлускони, человек традиций романтичного футбола.
Ваще забавно конечно, что Перес, что УЕФА голосят: мы за футбол, а они за бабки. Они оба за бабки, но по принципу "от противного", можно сказать, что УЕФА и ФИФА точно не за футбол. а вот Пересу лично я верю, последний великий футбольный деятель, после того, как выдавили Блаттера и умер Берлускони, человек традиций романтичного футбола.
новшевства, опровержения, скандалы, восторги, недопонимания,
критика, похвала ..., мы любому глотку воздуха рады (в нашем то
положении),интересна любая информация, лишь бы вместе с трансляциями всё не перекрыли...!
новшевства, опровержения, скандалы, восторги, недопонимания,
критика, похвала ..., мы любому глотку воздуха рады (в нашем то
положении),интересна любая информация, лишь бы вместе с трансляциями всё не перекрыли...!