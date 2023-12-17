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Роналду устроил перепасовку со своими детьми

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112910415
112910415
сегодня в 06:58
футбол - приятное и полезное занятие )
aa68tsbxmcrj
aa68tsbxmcrj ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:32
Мой сын ценит хороших игроков, как Лео. Это круто. Он умный парень, смышленый и говорит не только о Месси. Он говорит и о Хамесе, Пепе, Коэнтрау, Неймаре и других классных игроках. Я уважаю его выбор», – ответил Роналду.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:46
А старшему запретил надевать футболку Месси?
Известный факт, что он является фанатом Месси.
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 17:30
Фу, Рональда ходит в шлепанцах с носками)))0
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:41
И детьми успевает заниматься.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:11
в футболке Мбаппе? Поэтому ему так редко пас давали??))
Гость
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