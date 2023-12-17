Роналду устроил перепасовку со своими детьми

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вчера, 15:59

Нападающий «Аль-Насра» провёл выходные со своими детьми.

Подруга футболиста Джорджина в соцсетях выложила видео, на котором португалец пасуется с сыновьями.

В нынешнем сезоне форвард забил 20 голов во всех турнирах.