Роналду устроил перепасовку со своими детьми

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл выходные со своими детьми.
Подруга футболиста Джорджина в соцсетях выложила видео, на котором португалец пасуется с сыновьями.
В нынешнем сезоне форвард забил 20 голов во всех турнирах.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл выходные со своими детьми.
Подруга футболиста Джорджина в соцсетях выложила видео, на котором португалец пасуется с сыновьями.
В нынешнем сезоне форвард забил 20 голов во всех турнирах.
Известный факт, что он является фанатом Месси.
Известный факт, что он является фанатом Месси.