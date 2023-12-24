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Защитник «Аталанты» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 17:51

Защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, скауты МЮ наблюдали за молодым футболистом в последних матчах команды из Бергамо.

Отмечается, что поспособствовать трансферу Скальвини в «Манчестер Юнайтед» могут хорошие отношения между клубами.

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Все комментарии
AleS
AleS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 18:55
Хойлунд это Холланд курильщика
Naherger
Naherger
сегодня в 18:34
Да не спасет этот мю никто. Тренера менять надо. Но на кого..? Все толковые при деле в норм алубах
AleS
AleS
сегодня в 18:18
Манчестер какой шлак скупает пачками, караул просто.
112910415
112910415
сегодня в 18:08
усиление ли это ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:06
Они вдохновились успехом Хойлунда и того, что тот близок к побитию рекорда Санчо в 17 матчей в АПЛ без полезных действий (у Хойлунда 14 уже).

Учитывая это, после признания трансфера безоговорочным успехом они хотят подписать ещё одного похожего чемпиона с, как сказали бы в Каталонии, манкунеанской генетикой (последних лет)).
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:00
Зачем? Все равно будут играть Магуайр-Эванс)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:54, ред.
МЮ усилиться необходимо.
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