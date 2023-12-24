Защитник «Аталанты» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 17:51

Защитник «Аталанты» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, скауты МЮ наблюдали за молодым футболистом в последних матчах команды из Бергамо.

Отмечается, что поспособствовать трансферу Скальвини в «Манчестер Юнайтед» могут хорошие отношения между клубами.