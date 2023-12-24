Защитник «Аталанты» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аталанты» Джорджио Скальвини попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, скауты МЮ наблюдали за молодым футболистом в последних матчах команды из Бергамо.
Отмечается, что поспособствовать трансферу Скальвини в «Манчестер Юнайтед» могут хорошие отношения между клубами.
Учитывая это, после признания трансфера безоговорочным успехом они хотят подписать ещё одного похожего чемпиона с, как сказали бы в Каталонии, манкунеанской генетикой (последних лет)).
Учитывая это, после признания трансфера безоговорочным успехом они хотят подписать ещё одного похожего чемпиона с, как сказали бы в Каталонии, манкунеанской генетикой (последних лет)).