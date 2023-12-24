Загребское «Динамо» хочет купить защитника «Локомотива»

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сегодня, 11:23

«Динамо» из Загреба сделало предложение об аренде с правом выкупа по защитнику «Локомотива» и сборной Албании . Хорваты предложили 500 тысяч евро за полугодичное арендное соглашение и 3,5 миллиона евро за полноценный трансфер летом. «Локомотив» настаивает на полноценном переходе за 7 миллионов евро.

Митай перешёл в стан «железнодорожников» из АЕКа летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне албанец провёл 16 матчей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.