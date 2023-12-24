«Реал» нашёл замену Алабе в Саудовской Аравии

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сегодня, 17:04

«Реал» близок к подписанию защитника «Аль-Насра» и сборной Испании . Мадридцы рассматривают игрока в качестве замены травмированному Давиду Алабе. Ляпорт перейдёт на правах аренды до конца сезона.

Сообщается, что «Аль-Наср» не хотел отпускать футболиста, но настойчивость «Реала» и желание самого испанца сделали своё дело. На данный момент согласуются последние детали сделки, которая может быть оформлена в начале 2024 года.

Ляпорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» летом 2023 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил гол, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего испанца в 25 миллионов евро.

Ранее Ляпорт попал в список самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии.