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«Реал» нашёл замену Алабе в Саудовской Аравии

сегодня, 17:04

«Реал» близок к подписанию защитника «Аль-Насра» и сборной Испании Эмерика Ляпорта. Мадридцы рассматривают игрока в качестве замены травмированному Давиду Алабе. Ляпорт перейдёт на правах аренды до конца сезона.

Сообщается, что «Аль-Наср» не хотел отпускать футболиста, но настойчивость «Реала» и желание самого испанца сделали своё дело. На данный момент согласуются последние детали сделки, которая может быть оформлена в начале 2024 года.

Ляпорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» летом 2023 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В текущем сезоне центральный защитник сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил гол, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего испанца в 25 миллионов евро.

Ранее Ляпорт попал в список самых дорогих игроков чемпионата Саудовской Аравии.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 19:11
Скромненько оценили игрока сборной испании. За ноунеймов просят по 40 лямов евро, а этот всего то 25.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:23
Ну точно Реал в суперлиге собрался играть, уже даже состав начал набирать соответствующий из соответствующего чемпионата, из соответствующей команды.
А может наоборот Реалу в чемпионат СА перейти?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:13
Что-то слабо верится. С чего бы саудитам отдавать основного защитника в аренду?? А так конечно поможет реалу
112910415
112910415
сегодня в 18:13
обратный путь возможен, выходит !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:52
Как вариант почему и нет?
Защита Реал М. требует усиления.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:37
Перес про Лапорта (Ляпорта) ☝️🤣
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:35
Это да)) В последнее время, он какой агрессивный стал. Хочет походить на Рамоса что ли?))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:34
Это понятно, но лучше играет на фланге обороны, чем в центре. Вспомни его лучшие матчи. На какой позиции он их проводил?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 17:33
Да с учётом его агрессивности как-то не хочется его видеть на поле вообще уже)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:32
Начо тоже может неплохо сыграть в латераля.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 17:32
Ну, Начо и продлили на год для галочки, он четвёртым по списку после Милитао, Рюдигера и Алабы должен был быть, и никто и не думал, что ему придётся в основе играть, тут никаких претензий к нему быть не должно.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:30
А Аль-Наср может воспользоваться этим моментом, попросив у Реала Луку Модрича в предстоящем трансферном окне. Реалу очень необходимы защитники, особенно это касается центральных. Начо вообще не центральный защитник, когда же они признают!? Фланги защиты можно прикрыть другими игроками, такими как Камавинга, Васкес, Вальверде и т.д. Но центр обороны не прикроешь незащитниками, по крайней мере, не сделаешь это достойно. В любом случае, успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:27
Ужасная фамилия !!!)))))☝️🤣🤣🤣🤣🤣
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:22
Он нанавидит Ляпорта?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:21
Супер новость, хотя я бы на месте Переса даже ещё одного игрока арендовал в защиту, т.к. Начо никакой.

И, конечно, хотелось бы левого латераля, справа Карва и Васкес справятся, а слева ахтунг, Менди ещё для перепасовок подходит, но забегать и т.п. он неспособен, Фран ещё и очень нервный. Вот латераль как приоритет после аренды Ляпорта, я бы сказал.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:20
Вообще натуральная чушь . Зная Переса, этот контракт и переход в Реал вообще не просто не реален , а не возможен , от слова Абсолютно.
Гость
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