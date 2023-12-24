Сделки, которые перевернут игру. Громкие потенциальные трансферы января

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вчера, 16:32

Каждый переход способен изменить борьбу за титул.

Январское трансферное окно обычно не балует громкими сделками. Переходы в середине сезона – дело рискованное. У клубов сложился состав, никто не хочет расставаться с лидерами или сильно менять подбор исполнителей. А если желание и возникает, то как правило трудно найти сильного футболиста, с которым владеющий им клуб захочет расстаться. Тем не менее в январе тоже случаются яркие переходы. Они маловероятны, но пофантазировать о том, какие сделки, переворачивающие игру, могут случиться этой зимой, будет интересно.

Килиан Мбаппе (из ПСЖ в «Реал»)

Контракт Мбаппе с парижанами истекает предстоящим летом, и пока нет никаких признаков того, что он собирается подписать новый. Сообщается, что 25-летний бомбардир хочет перейти в «Реал». Но не планирует этого делать на бесплатной основе из уважения к ПСЖ . Поэтому январское трансферное окно будет последним шансом для парижан продать его за какие-то деньги. Если, конечно, Мбаппе с ПСЖ не договорятся о продлении контракта с разумной суммой отступных.

Ожидается, что «Реал» сделает Мбаппе предварительное предложение в январе о подписании соглашения летом. И якобы мадридцы дадут французу 15 дней на обдумывание. Но не исключен вариант и перехода Мбаппе уже зимой, скажем, за 80 миллионов евро. Согласитесь, это сделает вторую половину сезона для ПСЖ , «Реала» и их чемпионатов совсем другой.

Мохамед Салах (из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»)

«Аль-Иттихад» занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии и вряд ли сумеет отыграть 22-очковое отставание от лидирующего «Аль-Хиляля». Но покупка такой звезды, как Салах, поможет в преодолении этого барьера. Летом саудовский клуб предлагал за египтянина 150 миллионов фунтов стерлингов, но «Ливерпуль» ответил отказом. Для «красных», которые сами в этом сезоне борются за чемпионство, было бы глупостью расставаться посреди сезона со своим лидером. Но если «Аль-Иттихад» поднимет ставки до, допустим, 200 миллионов фунтов? Сможет ли «Ливерпуль» отказать?

Да и мнение самого Салаха стоит учитывать. Пока 31-летний вингер проявлял лояльность «Ливерпулю». Однако многие звезды, в том числе его бывшие одноклубники, поддались денежному соблазну из Саудовской Аравии. Уход Салаха в январе должен запустить цепочку, поскольку «Ливерпулю» тут же понадобится замена. Клуб связывают с интересом к Малену из дортмундской «Боруссии», Лерою Сане из «Баварии» и Феррану Торресу из «Барселоны».

Виктор Осимхен (из «Наполи» в «Челси»)

«Челси» уже потратил более 1 миллиарда фунтов за три последних трансферных окна. Так что расставание с еще 120 миллионами никого не удивит. «Синие» разбрасываются деньгами, но у них все еще нет толкового ударного бомбардира. Лучшей кандидатурой является 24-летний центрфорвард из «Наполи», который помог своими голами выиграть клубу Серию А в прошлом сезоне.

Сейчас неаполитанцы далеки от повторения этого достижения, да и между Осимхеном и клубом стали возникать разногласия. «Челси» его появление помогло бы стабилизировать игру в атаке, однако нигериец всё же продлил контракт с действующей командой до 2026 года.

Йозуа Киммих (из «Баварии» в «Манчестер Сити»)

«Горожанам» нужен новый полузащитник, поскольку на Кэлвина Филлипса Хосеп Гвардиола уже не намерен рассчитывать. Киммих же как раз не слишком вписывается в игру Томаса Тухеля в «Баварии». При этом он остается одним из лучших универсальных полузащитников в мире. Гвардиола очень ценит таких разносторонних футболистов, способных с умом закрывать разные позиции и делать это неизменно с высоким качеством.

Уход Киммиха заставит «Баварию» искать усиления. Назывались разные имена. Среди них Жоау Палинья из «Фулхэма», Эрик Дайер из «Тоттенхэма», Кефрен Тюрам из «Ниццы», Ибрахима Сангаре из «Ноттингем Форест» и Куадио Коне из менхенгладбахской «Боруссии». Тут тоже возможна целая цепочка интересных трансферов.

Эван Фергюсон (из «Брайтона» в «Манчестер Юнайтед»)

Если посмотреть на игру МЮ , можно подумать, что менять там нужно просто все. Казалось, что «Брайтон» уже разобрали на детали. Однако еще несколько звездочек, интересных топ-клубам, там осталось. Среди них – 19-летний Фергюсон. Но он обойдется покупателю более чем в 100 миллионов фунтов, поскольку игрок только что продлил контракт до 2029 года.

Фергюсон считается одним из лучших молодых нападающих в Европе. Его стиль сравнивают с манерой игры Харри Кейна, за которым «Манчестер» долго гонялся, но безуспешно. Появление юного бомбардира может оживить унылую игру МЮ в атаке, где каждый футболист тянет одеяло на себя или растерял форму.

Дуглас Луис (из «Астон Виллы» в «Арсенал»)

Взлет «Виллы» до борьбы за лидерство в чемпионате Англии воспринимается как сенсация. Да, тут колоссальный тренерский вклад Унаи Эмери. Однако подобный прогресс неизменно привлечет внимание признанных лидеров и топов к футболистам «Астон Виллы». В том числе со стороны конкурентов.

Тот же «Арсенал» уже прошлым летом пытался подписать Дугласа Луиса, но получил отказ, и бразилец подписал новый контракт с бирмингемцами. Тем не менее, «канониры» интерес сохранили и даже усилили его. Дуглас Луис может обойтись «Арсеналу» в 50 миллионов фунтов и сыграть важную роль в плотной чемпионской гонке своим трансфером.