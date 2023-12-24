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Сделки, которые перевернут игру. Громкие потенциальные трансферы января

вчера, 16:32
Мохамед Салах
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Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Осимхен Виктор
Осимхен Виктор
Нападающий

Каждый переход способен изменить борьбу за титул.

Январское трансферное окно обычно не балует громкими сделками. Переходы в середине сезона – дело рискованное. У клубов сложился состав, никто не хочет расставаться с лидерами или сильно менять подбор исполнителей. А если желание и возникает, то как правило трудно найти сильного футболиста, с которым владеющий им клуб захочет расстаться. Тем не менее в январе тоже случаются яркие переходы. Они маловероятны, но пофантазировать о том, какие сделки, переворачивающие игру, могут случиться этой зимой, будет интересно.

Килиан Мбаппе (из ПСЖ в «Реал»)

Контракт Мбаппе с парижанами истекает предстоящим летом, и пока нет никаких признаков того, что он собирается подписать новый. Сообщается, что 25-летний бомбардир хочет перейти в «Реал». Но не планирует этого делать на бесплатной основе из уважения к ПСЖ. Поэтому январское трансферное окно будет последним шансом для парижан продать его за какие-то деньги. Если, конечно, Мбаппе с ПСЖ не договорятся о продлении контракта с разумной суммой отступных.

Ожидается, что «Реал» сделает Мбаппе предварительное предложение в январе о подписании соглашения летом. И якобы мадридцы дадут французу 15 дней на обдумывание. Но не исключен вариант и перехода Мбаппе уже зимой, скажем, за 80 миллионов евро. Согласитесь, это сделает вторую половину сезона для ПСЖ, «Реала» и их чемпионатов совсем другой.

Мохамед Салах (из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»)

«Аль-Иттихад» занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии и вряд ли сумеет отыграть 22-очковое отставание от лидирующего «Аль-Хиляля». Но покупка такой звезды, как Салах, поможет в преодолении этого барьера. Летом саудовский клуб предлагал за египтянина 150 миллионов фунтов стерлингов, но «Ливерпуль» ответил отказом. Для «красных», которые сами в этом сезоне борются за чемпионство, было бы глупостью расставаться посреди сезона со своим лидером. Но если «Аль-Иттихад» поднимет ставки до, допустим, 200 миллионов фунтов? Сможет ли «Ливерпуль» отказать?

Да и мнение самого Салаха стоит учитывать. Пока 31-летний вингер проявлял лояльность «Ливерпулю». Однако многие звезды, в том числе его бывшие одноклубники, поддались денежному соблазну из Саудовской Аравии. Уход Салаха в январе должен запустить цепочку, поскольку «Ливерпулю» тут же понадобится замена. Клуб связывают с интересом к Малену из дортмундской «Боруссии», Лерою Сане из «Баварии» и Феррану Торресу из «Барселоны».

Виктор Осимхен (из «Наполи» в «Челси»)

«Челси» уже потратил более 1 миллиарда фунтов за три последних трансферных окна. Так что расставание с еще 120 миллионами никого не удивит. «Синие» разбрасываются деньгами, но у них все еще нет толкового ударного бомбардира. Лучшей кандидатурой является 24-летний центрфорвард из «Наполи», который помог своими голами выиграть клубу Серию А в прошлом сезоне.

Сейчас неаполитанцы далеки от повторения этого достижения, да и между Осимхеном и клубом стали возникать разногласия. «Челси» его появление помогло бы стабилизировать игру в атаке, однако нигериец всё же продлил контракт с действующей командой до 2026 года.

Йозуа Киммих (из «Баварии» в «Манчестер Сити»)

«Горожанам» нужен новый полузащитник, поскольку на Кэлвина Филлипса Хосеп Гвардиола уже не намерен рассчитывать. Киммих же как раз не слишком вписывается в игру Томаса Тухеля в «Баварии». При этом он остается одним из лучших универсальных полузащитников в мире. Гвардиола очень ценит таких разносторонних футболистов, способных с умом закрывать разные позиции и делать это неизменно с высоким качеством.

Уход Киммиха заставит «Баварию» искать усиления. Назывались разные имена. Среди них Жоау Палинья из «Фулхэма», Эрик Дайер из «Тоттенхэма», Кефрен Тюрам из «Ниццы», Ибрахима Сангаре из «Ноттингем Форест» и Куадио Коне из менхенгладбахской «Боруссии». Тут тоже возможна целая цепочка интересных трансферов.

Эван Фергюсон (из «Брайтона» в «Манчестер Юнайтед»)

Если посмотреть на игру МЮ, можно подумать, что менять там нужно просто все. Казалось, что «Брайтон» уже разобрали на детали. Однако еще несколько звездочек, интересных топ-клубам, там осталось. Среди них – 19-летний Фергюсон. Но он обойдется покупателю более чем в 100 миллионов фунтов, поскольку игрок только что продлил контракт до 2029 года.

Фергюсон считается одним из лучших молодых нападающих в Европе. Его стиль сравнивают с манерой игры Харри Кейна, за которым «Манчестер» долго гонялся, но безуспешно. Появление юного бомбардира может оживить унылую игру МЮ в атаке, где каждый футболист тянет одеяло на себя или растерял форму.

Дуглас Луис (из «Астон Виллы» в «Арсенал»)

Взлет «Виллы» до борьбы за лидерство в чемпионате Англии воспринимается как сенсация. Да, тут колоссальный тренерский вклад Унаи Эмери. Однако подобный прогресс неизменно привлечет внимание признанных лидеров и топов к футболистам «Астон Виллы». В том числе со стороны конкурентов.

Тот же «Арсенал» уже прошлым летом пытался подписать Дугласа Луиса, но получил отказ, и бразилец подписал новый контракт с бирмингемцами. Тем не менее, «канониры» интерес сохранили и даже усилили его. Дуглас Луис может обойтись «Арсеналу» в 50 миллионов фунтов и сыграть важную роль в плотной чемпионской гонке своим трансфером.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:14, ред.
Из всех перечисленных правдоподобными могут оказаться только переходы Эвана Фергюссона и Дугласа Луиса. Все остальные полная чушь.

Осимен вообще продлил контракт с Наполи еще вчера.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:48
Всё крайне спорно, не учтены ряд фактов, например, Осимхен только что продлил контракт и зимой, когда крупные трансферы обычно не проходят, его не будет никто продавать.

Про Мбаппе я уже говорил, писать больше не буду.

Фергюсон в этом сезоне не впечатляет, и непонятно, с чего МЮ за 100 миллионов будет покупать нападающего, который 4 гола забил пока что. Тем более, что у них самих таких полное лукошко (хотя, скорее, Антони, Хойлунд и Рэш вместе забили столько, сколько не топовый Фергюсон).

В общем, не интересно это пока, вряд ли тут много реальных трансферов.
Гость
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