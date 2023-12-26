Тен Хаг: «Болельщики очень разочарованы в нас. Мы обязаны всё исправить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг полагает, что команде необходимо реабилитироваться перед фанатами.
Во-первых, я не сомневаюсь, что они очень разочарованы в нас. И мы обязаны всё исправить. Нам нужно сделать все иначе. Мы очень ценим их поддержку, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они всегда на нашей стороне, и мы очень ценим это.
Разумеется, нам нужна любая поддержка. Но в первую очередь мы с командой должны все исправить.
Ранее сообщалось, что специалист может продолжить карьеру в Германии.
Недавно один элитный тренер (тот, что смог не выиграть чемпионство во Франции с ПСЖ) сказал несколько раз, что его в принципе не интересует мнение болельщиков и пусть они там вякают, а после этого сказал, что элитному тренеру вообще трофеи не нужны, и доказывает это последовательно, уверенно обороняя любимое десятое место в АПЛ).
А Тен Хаг, бедняга, страдает муками совести.
Надо было в стиле Покета: "Нормальные болельщики всегда поддержат команду. Мне неинтересны эти нытики, которые недовольны результатами, а сами в жизни ничего не добились", что-нибудь в таком роде.
Недавно один элитный тренер (тот, что смог не выиграть чемпионство во Франции с ПСЖ) сказал несколько раз, что его в принципе не интересует мнение болельщиков и пусть они там вякают, а после этого сказал, что элитному тренеру вообще трофеи не нужны, и доказывает это последовательно, уверенно обороняя любимое десятое место в АПЛ).
А Тен Хаг, бедняга, страдает муками совести.
Надо было в стиле Покета: "Нормальные болельщики всегда поддержат команду. Мне неинтересны эти нытики, которые недовольны результатами, а сами в жизни ничего не добились", что-нибудь в таком роде.