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Тен Хаг: «Болельщики очень разочарованы в нас. Мы обязаны всё исправить»

вчера, 11:45

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг полагает, что команде необходимо реабилитироваться перед фанатами.

Во-первых, я не сомневаюсь, что они очень разочарованы в нас. И мы обязаны всё исправить. Нам нужно сделать все иначе. Мы очень ценим их поддержку, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они всегда на нашей стороне, и мы очень ценим это.

Разумеется, нам нужна любая поддержка. Но в первую очередь мы с командой должны все исправить.

Ранее сообщалось, что специалист может продолжить карьеру в Германии.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 13:38, ред.
Говорит мы, а не я. Из предложения сразу понятно, что виноват не только он. То есть он не хочет собрать шары в кулак и сделать результат сам.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:30
Общие фразы...
Пора убрать его.
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:20
gqv6ukwgqa6w
gqv6ukwgqa6w
вчера в 13:06
Похоже пока голландец там, долго ждать будем
112910415
112910415
вчера в 12:41
вот сказал бы ему К.С. Станиславский !
вот непременно бы сказал !...
x2zqj5bz9sua
x2zqj5bz9sua
вчера в 12:27
Исправишь, исправишь, только уже в чемпионшипе
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:22
Еще много лет МЮ будет на дне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:15, ред.
Хозяйке (Тен Хагу) на заметку - зачем извиняться перед болельщиками в принципе?

Недавно один элитный тренер (тот, что смог не выиграть чемпионство во Франции с ПСЖ) сказал несколько раз, что его в принципе не интересует мнение болельщиков и пусть они там вякают, а после этого сказал, что элитному тренеру вообще трофеи не нужны, и доказывает это последовательно, уверенно обороняя любимое десятое место в АПЛ).

А Тен Хаг, бедняга, страдает муками совести.

Надо было в стиле Покета: "Нормальные болельщики всегда поддержат команду. Мне неинтересны эти нытики, которые недовольны результатами, а сами в жизни ничего не добились", что-нибудь в таком роде.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:14
)
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