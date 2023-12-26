Тен Хаг: «Болельщики очень разочарованы в нас. Мы обязаны всё исправить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» полагает, что команде необходимо реабилитироваться перед фанатами.

Во-первых, я не сомневаюсь, что они очень разочарованы в нас. И мы обязаны всё исправить. Нам нужно сделать все иначе. Мы очень ценим их поддержку, даже несмотря на неудачи, которые мы пережили в сезоне. Они всегда на нашей стороне, и мы очень ценим это.

Разумеется, нам нужна любая поддержка. Но в первую очередь мы с командой должны все исправить.