Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Фанат «Брентфорда» оскорблял Уоткинса

вчера, 19:19
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс рассказал о том, что подвергся оскорблениям со стороны одного из болельщиков «Брентфорда» во время матча этих команд в АПЛ (2:1 в пользу «львов»).

Футболист забил гол в ворота своей бывшей команды и отпраздновал его. Игрок дал комментарий по теме.

Я очень уважаю болельщиков «Брентфорда», я люблю этот клуб. Но был один человек, который оскорблял меня весь матч.

Футболисты не должны сталкиваться с личными оскорблениями. Можно подшучивать, но это не было юмором, поэтому я отпраздновал.

«Вилланы» опубликовали заявление в связи с этим.

«Астон Вилла» выражает поддержку Олли Уоткинсу. С огромным уважением к «Брентфорду» и к большинству болельщиков, просим власти расследовать эпизод, чтобы найти нарушителя.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты разбили окно клубного автобуса «Манчестер Юнайтед»
17 декабря
Фанаты раскритиковали Рауля Хименеса за «ужасный удар в стиле кунг-фу»
17 декабря Фото
Игры лиги Греции в течение 2 месяцев будут проходить без болельщиков
11 декабря
Официально«Севилья» направит жалобу в УЕФА, если болельщиков не пустят на матч ЛЧ
11 декабря
Матч «Гранада» — «Атлетик» Бильбао прерван из-за остановки сердца у фаната
10 декабря
Официально«Зенит» объявил о возможности купить билет или абонемент в кредит
06 декабря
Все комментарии
idres
idres
вчера в 19:45
Мог бы и поскромнее отпраздновать гол...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:38
Все таки Уоткинс сам не прав. Из за него потом концовка матча превратилась в клоунаду с симуляциями и и провокациями с обеих сторон
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 