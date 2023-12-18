Фанат «Брентфорда» оскорблял Уоткинса

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс рассказал о том, что подвергся оскорблениям со стороны одного из болельщиков «Брентфорда» во время матча этих команд в АПЛ (2:1 в пользу «львов»).
Футболист забил гол в ворота своей бывшей команды и отпраздновал его. Игрок дал комментарий по теме.
Я очень уважаю болельщиков «Брентфорда», я люблю этот клуб. Но был один человек, который оскорблял меня весь матч.
Футболисты не должны сталкиваться с личными оскорблениями. Можно подшучивать, но это не было юмором, поэтому я отпраздновал.
«Вилланы» опубликовали заявление в связи с этим.
«Астон Вилла» выражает поддержку Олли Уоткинсу. С огромным уважением к «Брентфорду» и к большинству болельщиков, просим власти расследовать эпизод, чтобы найти нарушителя.