Фанат «Брентфорда» оскорблял Уоткинса

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вчера, 19:19

Нападающий «Астон Виллы» рассказал о том, что подвергся оскорблениям со стороны одного из болельщиков «Брентфорда» во время матча этих команд в АПЛ (2:1 в пользу «львов»).

Футболист забил гол в ворота своей бывшей команды и отпраздновал его. Игрок дал комментарий по теме.

Я очень уважаю болельщиков «Брентфорда», я люблю этот клуб. Но был один человек, который оскорблял меня весь матч. Футболисты не должны сталкиваться с личными оскорблениями. Можно подшучивать, но это не было юмором, поэтому я отпраздновал.

«Вилланы» опубликовали заявление в связи с этим.