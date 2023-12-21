Дюков считает, что Fan ID работает

Президент РФС Александр Дюков высказался о Fan ID.
Технология работает. Почти один миллион шестьсот тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, восемьсот тысяч — получено удалённо. Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион.
Ранее Дюков рассказал, почему в РФС отказались от перехода в Азию.
Посещаемость "Газпром-Арены" до ковида и FanID была 44 тыс в первом сезоне, 48 во втором, теперь 26 тыс с учетом даже распространения бесплатных билетов ради нагона посещаемости.
Значит, клубы лишились почти 50% доходов от болельщиков) Это ли не ваша прекрасная цель?)
При этом инцидентов на стадионе как не было до этого, так и нет, то есть с этой задачей - предотвратить то, чего и так давно не было - ваш FanID тоже справился идеально.
Посещаемость "Газпром-Арены" до ковида и FanID была 44 тыс в первом сезоне, 48 во втором, теперь 26 тыс с учетом даже распространения бесплатных билетов ради нагона посещаемости.
Значит, клубы лишились почти 50% доходов от болельщиков) Это ли не ваша прекрасная цель?)
При этом инцидентов на стадионе как не было до этого, так и нет, то есть с этой задачей - предотвратить то, чего и так давно не было - ваш FanID тоже справился идеально.