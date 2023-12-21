Дюков считает, что Fan ID работает

Президент РФС высказался о Fan ID.

Технология работает. Почти один миллион шестьсот тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, восемьсот тысяч — получено удалённо. Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион.