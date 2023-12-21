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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024Fan ID

Дюков считает, что Fan ID работает

сегодня, 11:44

Президент РФС Александр Дюков высказался о Fan ID.

Технология работает. Почти один миллион шестьсот тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, восемьсот тысяч — получено удалённо. Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион.

Ранее Дюков рассказал, почему в РФС отказались от перехода в Азию.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:30
ну да, назойливых болельщиков поменьше стало на стадионах !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:18, ред.
Конечно, работает.

Посещаемость "Газпром-Арены" до ковида и FanID была 44 тыс в первом сезоне, 48 во втором, теперь 26 тыс с учетом даже распространения бесплатных билетов ради нагона посещаемости.

Значит, клубы лишились почти 50% доходов от болельщиков) Это ли не ваша прекрасная цель?)

При этом инцидентов на стадионе как не было до этого, так и нет, то есть с этой задачей - предотвратить то, чего и так давно не было - ваш FanID тоже справился идеально.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 12:03
Миля сказал НАДО, Дюка ответил ЕСТЬ !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:56
Дюков считает, что у нас футбол есть?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:46
Работает в какую сторону? Лучшую или худшую?
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