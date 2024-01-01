Тен Хаг просит руководство МЮ продлить контракт с 35-летним Эвансом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб продлил контракт с защитником-ветераном Джонни Эвансом.
35-летний футболист присоединился к МЮ минувшим летом и сумел произвести впечатление на голландского наставника.
Действующий контракт Эванса истекает в июне, однако тен Хаг просит руководство заключить с исполнителем новый договор.
Убивать на клоноводство просто дичайшее кол-во личного времени - это ещё тот мазохизм, поэтому абсолютно не факт, что больше от этого страдают владельцы одного аккаунта, а не сам клоновод
Убивать на клоноводство просто дичайшее кол-во личного времени - это ещё тот мазохизм, поэтому абсолютно не факт, что больше от этого страдают владельцы одного аккаунта, а не сам клоновод