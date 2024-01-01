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Тен Хаг просит руководство МЮ продлить контракт с 35-летним Эвансом

вчера, 09:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб продлил контракт с защитником-ветераном Джонни Эвансом.

35-летний футболист присоединился к МЮ минувшим летом и сумел произвести впечатление на голландского наставника.

Действующий контракт Эванса истекает в июне, однако тен Хаг просит руководство заключить с исполнителем новый договор.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:19
Невозможно на это смотреть. Реал только самым достойным игрокам мирового футбола даёт новые контракты после 30 лет и то скрипя сердце.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:22
Хаг будет номинировать Джонни на ЗМ не иначе, уж он-то в футболе разбирается, это видно по разнице забитых-пропущенных голов у клуба! Такого, что-то не могу припомнить, а он продлевает Витю и Джонни...ну что тут скажешь?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 21:31
когда уже в клуб придёт человек, и наведёт там порядок? что за персонажи там собрались...
shur
shur
вчера в 11:21
...для МЮ даже Новый год не праздник, всё тот же лысыватый, всё те же непонятные закидоны...!!!
adekvat
adekvat ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:39
У них внуки в один садик ходят, по этому суетится.
ДСА
ДСА
вчера в 10:31
С такими результатами Тен Хаг может и не просить, менять всех надо.
a-league
a-league
вчера в 10:09, ред.
2 ОПС
Убивать на клоноводство просто дичайшее кол-во личного времени - это ещё тот мазохизм, поэтому абсолютно не факт, что больше от этого страдают владельцы одного аккаунта, а не сам клоновод
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 09:39
Джонни нужен МЮ, продлите контракт...
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