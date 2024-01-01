Тен Хаг просит руководство МЮ продлить контракт с 35-летним Эвансом

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вчера, 09:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы клуб продлил контракт с защитником-ветераном .

35-летний футболист присоединился к МЮ минувшим летом и сумел произвести впечатление на голландского наставника.

Действующий контракт Эванса истекает в июне, однако тен Хаг просит руководство заключить с исполнителем новый договор.