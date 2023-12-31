Магкеев дал комментарий на тему нового договора с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о новом договоре с клубом.
Был диалог по продлению еще до травмы. «Локомотив» предложил продлить контракт на год сразу же после того, как я ее получил. Но я не хотел, чтобы это подписание было за мои прошлые заслуги. Поэтому я отказался. Сказал: «Давайте вы будете во мне уверены, а я — в своем теле. Тогда будем что‑то обсуждать». Так что все разговоры на этот счет будут после сборов.
Ваня, спасибо, от всей души за поздравления!!!!!!! Сразу хочу сказать, что без твоего непосредственного и детального руководства- мне, никогда группу не выиграть бы!!! С первого дня моего участия в КП, ты вёл меня и рассказывал, что надо делать, на кого ставить и как равивать стратегию!!! Поэтому, считаю мою победу, на 90%, как минимум- твоей победой!!!!!!! Всё, что мне оставалось делать- это нажимать на клавиши!!!!!!! Я, в КП человек новый, опыта никакого, поэтому без тебя, без твоего участия не сделал бы и шагу!!!!!!! И сейчас, после выхода в финал, я не сделал, пока, ни одной ставки, пока не проконсультируюсь с тобой!!! Спасибо, Дружище за Помощь- она БЕСЦЕННА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В свою очередь, хочу поблагодарить конкурентов и главного соперника по группе- ЮЗИКА за бескомпромисную борьбу на протяжении всего группового турнира- это было здорово!!! Еще раз, хочу поздравить всех пользователей и конечно Администрацию Соккера с наступающим Новым годом, и пожелать, в первую очередь- ЗДОРОВЬЯ, остальное- будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ваня, спасибо, от всей души за поздравления!!!!!!! Сразу хочу сказать, что без твоего непосредственного и детального руководства- мне, никогда группу не выиграть бы!!! С первого дня моего участия в КП, ты вёл меня и рассказывал, что надо делать, на кого ставить и как равивать стратегию!!! Поэтому, считаю мою победу, на 90%, как минимум- твоей победой!!!!!!! Всё, что мне оставалось делать- это нажимать на клавиши!!!!!!! Я, в КП человек новый, опыта никакого, поэтому без тебя, без твоего участия не сделал бы и шагу!!!!!!! И сейчас, после выхода в финал, я не сделал, пока, ни одной ставки, пока не проконсультируюсь с тобой!!! Спасибо, Дружище за Помощь- она БЕСЦЕННА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В свою очередь, хочу поблагодарить конкурентов и главного соперника по группе- ЮЗИКА за бескомпромисную борьбу на протяжении всего группового турнира- это было здорово!!! Еще раз, хочу поздравить всех пользователей и конечно Администрацию Соккера с наступающим Новым годом, и пожелать, в первую очередь- ЗДОРОВЬЯ, остальное- будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет смысла не играй, а мы посмотрим как слово сдержишь...
Но что то мне подсказывает как играл так и будет играть.
На кон поставлена честь слова!!!
Нет смысла не играй, а мы посмотрим как слово сдержишь...
Но что то мне подсказывает как играл так и будет играть.
На кон поставлена честь слова!!!