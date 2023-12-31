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Магкеев дал комментарий на тему нового договора с «Локомотивом»

вчера, 17:50

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о новом договоре с клубом.

Был диалог по продлению еще до травмы. «Локомотив» предложил продлить контракт на год сразу же после того, как я ее получил. Но я не хотел, чтобы это подписание было за мои прошлые заслуги. Поэтому я отказался. Сказал: «Давайте вы будете во мне уверены, а я — в своем теле. Тогда будем что‑то обсуждать». Так что все разговоры на этот счет будут после сборов.

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Все комментарии
666roza777
666roza777
сегодня в 00:37, ред.
Ладно Арсик, че то ты захворал. Давай крепись, выздоравливай. Верю, что, как выздоровишь, то тебе будет под силу все. Арсы, всех с Новым Годом!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:24
Ваня, Приветище и Салютище, Дружище Дорогой!!!!!!!
Ваня, спасибо, от всей души за поздравления!!!!!!! Сразу хочу сказать, что без твоего непосредственного и детального руководства- мне, никогда группу не выиграть бы!!! С первого дня моего участия в КП, ты вёл меня и рассказывал, что надо делать, на кого ставить и как равивать стратегию!!! Поэтому, считаю мою победу, на 90%, как минимум- твоей победой!!!!!!! Всё, что мне оставалось делать- это нажимать на клавиши!!!!!!! Я, в КП человек новый, опыта никакого, поэтому без тебя, без твоего участия не сделал бы и шагу!!!!!!! И сейчас, после выхода в финал, я не сделал, пока, ни одной ставки, пока не проконсультируюсь с тобой!!! Спасибо, Дружище за Помощь- она БЕСЦЕННА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В свою очередь, хочу поблагодарить конкурентов и главного соперника по группе- ЮЗИКА за бескомпромисную борьбу на протяжении всего группового турнира- это было здорово!!! Еще раз, хочу поздравить всех пользователей и конечно Администрацию Соккера с наступающим Новым годом, и пожелать, в первую очередь- ЗДОРОВЬЯ, остальное- будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:45
Администраторов и всех футбольных болельщиков регулярно общающихся на этом сайте поздравляю с наступающим Новым Годом! Здоровья и процветания, реализации всех планов, пусть успех и удача сопутствуют во всех делах! А любимые команды дарят только положительные эмоции! И не забывайте, если болеть, то только за своих, а не против чужих!)))
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:29
Поздравляю победителей групп в Конкурсе прогнозов, особенно Capralа с успешным и победным дебютом, а так же благодарю Вещего за острое соперничество в течении всего месяца. Играйте и выигрывайте.
протон
протон
вчера в 20:24
sova147 мои поздравления в гр. Заболотного. это была хорошая охота в прямом смысле слова.
протон
протон
вчера в 20:08, ред.
Интересная ставка произошла в игре между прилагаю сразу скрин -шот. для анализа очень интересная вещь. Еще вот что к этой ставке поставил Ironigor. расскажите какая информация была в прессе на эту игру.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:53
    протон
    протон
    вчера в 18:24, ред.
    Лично я рейтингу не удивлен, мой прогноз был ниже отписан, прочитайте мой комментарий 16 декабря (17:33) там всё описано как будет. Клоны будут каждый месяц играть в новый год начиная с января по декабрь 2024 года.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 18:12
    Всех с наступающим! Удивительный рейтинг у нас под Новый год. Хорошо только отправителям призов. Почти все на один адрес. А все большие очки за угаданный счет. Сыграла просто угадайка. Повезло человеку, ну и ладно. Только вот аналитики и прогнозисты просто могут уйти А что бы такого не было надо просто вернуть группу точного счета, а из общих прогнозов убрать. Это просто предложение под Новый год. Еще раз с наступающим!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 17:57
    Будем надеяться, что сборы будут удачными и контракт подпишут.
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