Магкеев дал комментарий на тему нового договора с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» высказался о новом договоре с клубом.

Был диалог по продлению еще до травмы. «Локомотив» предложил продлить контракт на год сразу же после того, как я ее получил. Но я не хотел, чтобы это подписание было за мои прошлые заслуги. Поэтому я отказался. Сказал: «Давайте вы будете во мне уверены, а я — в своем теле. Тогда будем что‑то обсуждать». Так что все разговоры на этот счет будут после сборов.