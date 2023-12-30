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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2023/2024

«Интер» объявил о продлении контракта с Мхитаряном

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Cruiser
Cruiser
сегодня в 00:33
Удачи Мхитаряну.
zpnyn4jgfh5t
zpnyn4jgfh5t
вчера в 23:43
Самый лучших из армян, это...))
balalay
balalay
вчера в 23:30
да отсутствие ввоза в армению таджиков несколько поменяло расклады
shlomo
shlomo
вчера в 21:05
Генриху респект конечно. Держит форму, да и судя по всему не собирается останавливаться. Думаю мало кто мог представить при переходе в Интер, что он станет настолько важным элементом механизма. Здесь нужно и похвалить Индзаги однозначно...

Ну а так что, хир ви гоу! ... отличный подарок от руководства на Новый год. Потом ещё на пару лет к Саудитам, и жизнь в шоколаде.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:39
Вы слышите звон гранёных?))
За Мхитаряна!)
Гость
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