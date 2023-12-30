«Интер» объявил о продлении контракта с Мхитаряном

Пресс-служба «Интера» объявила о продлении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.
Новое соглашение армянского футболиста рассчитано до лета 2026 года.
Пресс-служба «Интера» объявила о продлении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.
Новое соглашение армянского футболиста рассчитано до лета 2026 года.
Ну а так что, хир ви гоу! ... отличный подарок от руководства на Новый год. Потом ещё на пару лет к Саудитам, и жизнь в шоколаде.
Ну а так что, хир ви гоу! ... отличный подарок от руководства на Новый год. Потом ещё на пару лет к Саудитам, и жизнь в шоколаде.