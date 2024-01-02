Один из лучших бомбардиров РПЛ попал в сферу интересов клубов из ОАЭ

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вчера, 11:32

Клубы из ОАЭ интересуются нападающим «Краснодара» и сборной Колумбии . Сумма потенциального трансфера может составить 10-12 миллионов евро. Однако «Краснодар» не намерен отпускать игрока зимой.

Кордоба выступает за «быков» с лета 2021 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне форвард сыграл 20 матчей, забил 11 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего колумбийца в 12 миллионов евро.