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Один из лучших бомбардиров РПЛ попал в сферу интересов клубов из ОАЭ

вчера, 11:32

Клубы из ОАЭ интересуются нападающим «Краснодара» и сборной Колумбии Джоном Кордобой. Сумма потенциального трансфера может составить 10-12 миллионов евро. Однако «Краснодар» не намерен отпускать игрока зимой.

Кордоба выступает за «быков» с лета 2021 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне форвард сыграл 20 матчей, забил 11 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего колумбийца в 12 миллионов евро.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев назвал Кордобу одним из лучших нападающих чемпионата.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:34
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вчера в 15:53
Пусть до конца сезона покажет себя, а там может и цена на него вырастет
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:07
Лямов 15 надо за него просить,за меньше пусть за быков играет!
Capral
Capral
вчера в 12:28, ред.
Если за Захаряна заплатили 12млн., то за Кордобу, точно надо бы прибавить. Игроки они разные по своим амплуа, но разница в том, что колумбиец на своей позиции выглядит намного сильней. А главное, как мне думается, он быстрее впишется в любой футбол... Вобщем, цена не соответствует качеству.
lotsman
lotsman
вчера в 12:16, ред.
Не хотят отпускать зимой, отпустят весной.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:36
Что то мало за него хотят заплатить... нужно торговаться....:)
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