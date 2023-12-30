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Лидер Первой лиги может подписать игрока молодёжной сборной Белоруссии

вчера, 12:35

Махачкалинское «Динамо» может подписать полузащитника молодёжной сборной Белоруссии Кирилла Зиновича. Игрок приедет на первый домашний сбор махачкалинцев, где стороны и могут договориться о подписании контракта.

В сентябре 2022 года Зинович перешёл из «Локомотива» в «Виторию» Гимараеш, где выступал за дубль. С 1 января 2024 года 20-летний белорус официально станет свободным агентом. Полузащитник провёл 20 матчей в низшем португальском дивизионе и получил 7 жёлтых карточек.

Напомним, «Динамо» возглавляет таблицу Первой лиги после двадцати туров.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:33
Значит Динамо он понравился,надо брать.
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