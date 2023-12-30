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«Спартак» ищет нападающего

вчера, 09:37

«Спартак» работает над усилением атакующей линии. «Красно-белые» рассматривают пять нападающих. Трое из них латиноамериканцы, а двое европейцы.

После восемнадцати туров москвичи занимают 6-ю строчку в таблице РПЛ, имея седьмой показатель по забитым мячам (27).

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29 декабря
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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:01
Опять нападающего потеряли... помню как Ананидзе в туалете потеряли перед вылетом во Владик.
antant1
antant1
вчера в 11:26
То раздают напов, то ищут..ерунда какая-то
Capral
Capral
вчера в 11:11
Имея такую сумасшедшую атаку в лице Промеса и Соболева, Спартак ищет нападающих?! У Бескова в Спартаке, практически, на острие атаки был один форвард среднего уровня С.Родионов. Но, благодаря четко продуманной и выстроенной игре, благодаря тренерской гениальной системе и доктрине Бескова и конечно, благодаря мобильной и гениальной полузащите в лице Гаврилова и Черенкова- Спартак побеждал и показывал самый острый и яркий футбол!!!!!!!

Абаскаль, постоянно шарахается из стороны в сторону! То, накупает защитников, теперь ищет нападающих... Вместо того, чтобы выработать систему, разработать игровые принципы, тренер КБ пытается воевать не умением, а числом. Это, во многом и отличает грамотного наставника от примитивщика...
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:39
Если постепенно отказаться от своих дорогих легионеров, Спартак будет болтаться с 5 по 13 место в таблице, но потерпев 3-5 лет своих игроков из академии появится достаточно.
sova147
sova147
вчера в 10:32
Такая мощная своя Футбольная школа а они ищут игроков со стороны
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:29
Лучше тренера с мозгами поискали бы !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Rudokor (раскрыть)
вчера в 10:28
А кто их будет учить , если тренеры сами ничерта не умели ?! ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:27
Неужели своих нету?
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:25
В последнее время все ставку делают на латиносов.
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:55, ред.
Да, хороший, забивной форвард очень нужен Спартаку.
С одним Соболевым далеко не уедешь. Но интересно было бы взглянуть на список этих кандидатов в новые нападающие КБ. Как бы опять промашка не вышла.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:55
Красно-белым нужен хороший нападающий, желательно бразилец. Одноногий Абелардо из ГазМяса отлично подойдёт.
Rudokor
Rudokor
вчера в 09:53
В спартаке столько нападающих, а они все что-то ищут, учить нужно играть тех, кто есть.
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