«Спартак» ищет нападающего

«Спартак» работает над усилением атакующей линии. «Красно-белые» рассматривают пять нападающих. Трое из них латиноамериканцы, а двое европейцы.
После восемнадцати туров москвичи занимают 6-ю строчку в таблице РПЛ, имея седьмой показатель по забитым мячам (27).
Абаскаль, постоянно шарахается из стороны в сторону! То, накупает защитников, теперь ищет нападающих... Вместо того, чтобы выработать систему, разработать игровые принципы, тренер КБ пытается воевать не умением, а числом. Это, во многом и отличает грамотного наставника от примитивщика...
Абаскаль, постоянно шарахается из стороны в сторону! То, накупает защитников, теперь ищет нападающих... Вместо того, чтобы выработать систему, разработать игровые принципы, тренер КБ пытается воевать не умением, а числом. Это, во многом и отличает грамотного наставника от примитивщика...
С одним Соболевым далеко не уедешь. Но интересно было бы взглянуть на список этих кандидатов в новые нападающие КБ. Как бы опять промашка не вышла.
С одним Соболевым далеко не уедешь. Но интересно было бы взглянуть на список этих кандидатов в новые нападающие КБ. Как бы опять промашка не вышла.