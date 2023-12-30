Полузащитник ЦСКА переходит в «Балтику»

«Балтика» согласовала трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России до 19 лет Ярослава Арбузова. Сумма сделки составит 20 миллионов рублей плюс 5 миллионов в виде бонусов (за 5 матчей в РПЛ).
Также ЦСКА получит 15 % от перепродажи игрока и оставит за собой право обратного выкупа, в 2024 году за 70 миллионов рублей, а в 2026 за 85 миллионов. Контракт Арбузова с «Балтикой» рассчитан на четыре с половиной года.
19-летний россиянин является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он провёл 4 матча и забил один мяч.
Напомним, «Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ. Ранее сообщалось, что калининградцы интересуются защитником из Первой лиги.
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