Полузащитник ЦСКА переходит в «Балтику»

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вчера, 12:11

«Балтика» согласовала трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России до 19 лет . Сумма сделки составит 20 миллионов рублей плюс 5 миллионов в виде бонусов (за 5 матчей в РПЛ ).

Также ЦСКА получит 15 % от перепродажи игрока и оставит за собой право обратного выкупа, в 2024 году за 70 миллионов рублей, а в 2026 за 85 миллионов. Контракт Арбузова с «Балтикой» рассчитан на четыре с половиной года.

19-летний россиянин является воспитанником ЦСКА . В текущем сезоне он провёл 4 матча и забил один мяч.