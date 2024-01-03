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Моуриньо может возглавить сборную Бразилии

вчера, 13:30

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может получить работу в национальной команде.

Сборная Бразилии рассматривает вариант с назначением португальского специалиста.

Однако сам Моуриньо на данный момент не планирует покидать «Рому».

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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 18:44
Он много чего может,особенно в устах "инсайдеров-некрофагов".
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
сегодня в 15:28
Жозе Мауринию нужен отправить МАН ЮНАЙТЕД чтобы закончит гегмонию МАН СИТИ как уничтожел работая РЕАЛЕ, БАРСЕЛОНУ!!!!!!! А не борную Бразилию......
portveyn
portveyn
сегодня в 10:52
Даже не знаю...Я в растерянности...С одной стороны Жозе может мощно выстрелить со сборной мировых звезд и так сказать круто перезагрузить свою карьеру,но с другой стороны для него это может оказаться полным провалом.В командах Моуриньо главной звездой всегда является только он Сам.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 21:02
Жозе и Бразилия.опсолютно не совместимы.
ABir
ABir
вчера в 20:06
Похоже среди топ тренеров особо нет желающих тренировать звездную сборную или они рассматривают этот вариант, как запасной.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:49
Тут нечего думать. Я уверен, что это очередной вброс- после новогодней пьянки и плохой закуски... Маур в Бразилии?! Даже не хочу обсуждать. Это все-равно, что Бердыев в Спартаке. Маур конечно титулованный тренер, со множеством тренерских достоинств и богатой тренерской биографией, но он, никак, при всём к нему уважении не подходит Бразилии.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Если только, как следствие процесса перерождения бразильского футбола в европейский в результате практики игры ведущих игроков сборной Бразилии в европейских клубах. С кем поведёшься, от того и наберёшься.Процесс отрицательный относительно самобытности бразильского футбола и, особенно, с социальной стороны.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:51
Могли бы Жорже Жезуса попробовать.
Жозе ставит совсем другой футбол и не совсем поймёт танцы и пляски на поле, играет через одного центрфорварда и желательно для Жозе чтобы он был побольше и желательно черненький.
У сборной Бразилии комбинационный футбол и нужен тренер который сможет все это совместить.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:33
Если честно, то когда прошла информация, что пост предложили Карло Анчелотти я подумал, что это фейк.
Нет, не потому, что Карло Анчелотти не достоин тренировать такую великую сборную, просто за всю историю сборную Бразилии не тренировал тренер не с южной Америки (с оговоркой). Да и вообще не бразильца на тренерском мостике очень сложно представить.
Только три тренера не бразильца тренировали сборную Бразилии.
Рамон Платеро (Уругвай) в тандеме с бразильцем Жоакимом Гимарайншем в 1925 году руководили сборной Бразилии на КА 1925 где завоевали серебро всего 4 игры.
А в 1965 году аргентинец Филпо Нуньес выиграл одну игру и на этом всё.
И главная оговорка португалец Жорека в тандеме с бразильцем Флавио Коста руководил сборной всего два матча.
Что самое интересное Жорека родился в Лиссабоне, но в подростковом возрасте уехал в Бразилию и всю оставшеюся жизнь прожил в Бразилии. Разве можно сказать, что сборной Бразилии руководил европеец? Думаю, что нет.
Как итог появление на тренерском мостике сборной Бразилии не бразильцев носил спонтанный характер и скорее всего они не были главными. Да и очень давно это было.
Сейчас же поиски в Европе говорят о кризисе в футболе Бразилии, большие турниры не выигрываются, да не просто не выигрываются, а сопровождаются большими провалами.
Одно только поражения в домашнем ЧМ 2014 в полуфинале от Германии 1:7 чего стоит.
Вот и решили поискать тренера в Европе, но как мне кажется, что в самой Бразилии это будет восприниматься как унижение.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:52
Маур в курсе?
ДСА
ДСА
вчера в 15:41
Бразилию отстранят от турниров, и тренер спокойно сможет тренировать не заботясь о результатах.
6fbr8jkw9u4b
6fbr8jkw9u4b
вчера в 15:28
Анчи уже звали, теперь Особенного,кто следующий
drug01
drug01
вчера в 15:15
Об этом пишут уже давно но точно этого не будет!!!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:12
Вы не устали написать ответы?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 14:49
Точно, десять лет назад там 1-7 было от Германии и уже одни плаксы типа Оскара в сборной.
29081985
29081985
вчера в 14:45
Так и вижу как бразилы от обороны играют а маур с бровки кричит терпите во втором тайме сдюжем ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Вполне возможно!

Мавр и не таких поднимал с колен!)
a-league
a-league
вчера в 14:43, ред.
Я бы этому аферисту даже условный Армавир не доверил
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:28
Не хочет пойти на повышение статуса !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:24
Бразилия не предаст бразильский футбол.
la-respect0
la-respect0 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:18
И то , 20 лет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 14:12
Магия там лет 10 назад последняя была.
adekvat
adekvat
вчера в 14:04
Интересно было бы посмотреть, как у него со сборной пошло бы, с клубами не прет в последнее время.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:57, ред.
Какая Бразилия ? Тен Хаг - на чемоданах; Почеттино - на честном слове держится; Энрике практически созрел..., да мало ли кто ещё ?!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:54
Моуриньо может возглавить сборную Бразилии только теоретически, а в практике такого никогда не будет 100%. Магия сборной Бразилии и автобус Моуриньо как-то несовместны.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:44
Не его это сборные тренеровать,он по клубам спец !
дурман
дурман
вчера в 13:38
Теперь девиз Бразилии не будет таким
«мы забьем сколько захотим, а нам сколько смогут»
А «хоть бы один закатать, а потом автобус»
Capral
Capral
вчера в 13:37
Вздор!!! Не верю!!! Маур и Бразилия- две вещи несовместны!!!
Вещий
Вещий
вчера в 13:32
Папа Карло отказался... думаю что Маур тоже не согласится.
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