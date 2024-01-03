Моуриньо может возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может получить работу в национальной команде.
Сборная Бразилии рассматривает вариант с назначением португальского специалиста.
Однако сам Моуриньо на данный момент не планирует покидать «Рому».
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может получить работу в национальной команде.
Сборная Бразилии рассматривает вариант с назначением португальского специалиста.
Однако сам Моуриньо на данный момент не планирует покидать «Рому».
Нет, не потому, что Карло Анчелотти не достоин тренировать такую великую сборную, просто за всю историю сборную Бразилии не тренировал тренер не с южной Америки (с оговоркой). Да и вообще не бразильца на тренерском мостике очень сложно представить.
Только три тренера не бразильца тренировали сборную Бразилии.
Рамон Платеро (Уругвай) в тандеме с бразильцем Жоакимом Гимарайншем в 1925 году руководили сборной Бразилии на КА 1925 где завоевали серебро всего 4 игры.
А в 1965 году аргентинец Филпо Нуньес выиграл одну игру и на этом всё.
И главная оговорка португалец Жорека в тандеме с бразильцем Флавио Коста руководил сборной всего два матча.
Что самое интересное Жорека родился в Лиссабоне, но в подростковом возрасте уехал в Бразилию и всю оставшеюся жизнь прожил в Бразилии. Разве можно сказать, что сборной Бразилии руководил европеец? Думаю, что нет.
Как итог появление на тренерском мостике сборной Бразилии не бразильцев носил спонтанный характер и скорее всего они не были главными. Да и очень давно это было.
Сейчас же поиски в Европе говорят о кризисе в футболе Бразилии, большие турниры не выигрываются, да не просто не выигрываются, а сопровождаются большими провалами.
Одно только поражения в домашнем ЧМ 2014 в полуфинале от Германии 1:7 чего стоит.
Вот и решили поискать тренера в Европе, но как мне кажется, что в самой Бразилии это будет восприниматься как унижение.
Нет, не потому, что Карло Анчелотти не достоин тренировать такую великую сборную, просто за всю историю сборную Бразилии не тренировал тренер не с южной Америки (с оговоркой). Да и вообще не бразильца на тренерском мостике очень сложно представить.
Только три тренера не бразильца тренировали сборную Бразилии.
Рамон Платеро (Уругвай) в тандеме с бразильцем Жоакимом Гимарайншем в 1925 году руководили сборной Бразилии на КА 1925 где завоевали серебро всего 4 игры.
А в 1965 году аргентинец Филпо Нуньес выиграл одну игру и на этом всё.
И главная оговорка португалец Жорека в тандеме с бразильцем Флавио Коста руководил сборной всего два матча.
Что самое интересное Жорека родился в Лиссабоне, но в подростковом возрасте уехал в Бразилию и всю оставшеюся жизнь прожил в Бразилии. Разве можно сказать, что сборной Бразилии руководил европеец? Думаю, что нет.
Как итог появление на тренерском мостике сборной Бразилии не бразильцев носил спонтанный характер и скорее всего они не были главными. Да и очень давно это было.
Сейчас же поиски в Европе говорят о кризисе в футболе Бразилии, большие турниры не выигрываются, да не просто не выигрываются, а сопровождаются большими провалами.
Одно только поражения в домашнем ЧМ 2014 в полуфинале от Германии 1:7 чего стоит.
Вот и решили поискать тренера в Европе, но как мне кажется, что в самой Бразилии это будет восприниматься как унижение.
Жозе ставит совсем другой футбол и не совсем поймёт танцы и пляски на поле, играет через одного центрфорварда и желательно для Жозе чтобы он был побольше и желательно черненький.
У сборной Бразилии комбинационный футбол и нужен тренер который сможет все это совместить.
Жозе ставит совсем другой футбол и не совсем поймёт танцы и пляски на поле, играет через одного центрфорварда и желательно для Жозе чтобы он был побольше и желательно черненький.
У сборной Бразилии комбинационный футбол и нужен тренер который сможет все это совместить.