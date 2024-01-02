Руни уволили из «Бирмингема»

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вчера, 13:34

«Бирмингем Сити» уволил с поста главного тренера команды . Последней каплей стало поражение в матче 26-го тура Чемпионшипа от «Лидса» со счётом 0:3. Официального объявления об увольнении не было.

Руни провёл во главе «Бирмингема» 15 матчей. И имеет следующий баланс: 2 победы, 4 ничьих и 9 поражений. «Бирмингем» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Преемником Руни может стать Стив Купер. Однако «Бирмингему» придётся побороться за 44-летнего тренера с «Кристал Пэлас». Напомним, с декабря 2023 года Купер находится без работы, так как покинул пост наставника «Ноттингем Форест».