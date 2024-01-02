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Руни уволили из «Бирмингема»

вчера, 13:34

«Бирмингем Сити» уволил с поста главного тренера команды Уэйна Руни. Последней каплей стало поражение в матче 26-го тура Чемпионшипа от «Лидса» со счётом 0:3. Официального объявления об увольнении не было.

Руни провёл во главе «Бирмингема» 15 матчей. И имеет следующий баланс: 2 победы, 4 ничьих и 9 поражений. «Бирмингем» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Преемником Руни может стать Стив Купер. Однако «Бирмингему» придётся побороться за 44-летнего тренера с «Кристал Пэлас». Напомним, с декабря 2023 года Купер находится без работы, так как покинул пост наставника «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:14
Худшая новость в году
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:10
20 место и 9 поражений это конечно жесть,но проиграть Лидсу не зазорно!
sova147
sova147
вчера в 14:44
Видно если игрок хороший то тренер может быть не такой
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:35
Можно устроить круговорот физруков в природе - Лэмпса, Руни, Джеррарда менять по очереди, пока клуб не доберётся до Конференции)
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:26
Видимо еще не время. Желание тренировать есть - успех придет, но попозже. Футболист Руни был дерзкий, может это и мешает ему.
shlomo
shlomo
вчера в 14:13
У Руни совсем не получилось в Бирмингеме. Он принял команду на шестом месте в Чемпионшипе. А оставил на 20-м. В 15 матчах было лишь две победы .. Проработал в клубе меньше трех месяцев
Интерес
Интерес
вчера в 13:51
НЕ твоё это,и так было понятно.Вот ресторан "Грязный Уэйн"-подходит.И будет доходен.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:50
В общем всем стало ясно, что это не тренер, а физрук.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:44
Руни пока что как тренер никакой.
Гость
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