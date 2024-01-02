Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2023/2024

Анчелотти заявил, что «Реал» будет последним клубом в его карьере тренера

вчера, 17:46

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб будет последним в его тренерской карьере.

Недавно специалист продлил контракт с командой.

Я очень рад продлению, оно оказалось довольно простым. Мы договорились об этом без проблем и сомнений. Быстро согласовали, я очень рад тому, что буду работать ещё два года в качестве тренера «Реала».

Это последний мой клуб в тренерской карьере, подтверждаю это. Когда она закончится, я не знаю, это может быть в 2026 году, или я всё ещё смогу оставаться здесь после этого срока. Всё будет зависеть от успеха, которого мы можем добиться. Я хочу быть тренером до этого года и, надеюсь, до 2028-го, потому что мне нравится Мадрид, и я хочу остаться здесь.

Сборная Бразилии? Все знают, что это было реально. «Реал» знает, что я общался с президентом Бразильской федерации Эднальдо Родригесом, которого я благодарю за поддержку, за то, что он проявил интерес к моей кандидатуре.

Это заставило меня чувствовать гордость и честь, но ситуация с «Реалом» всё ещё не решена. Это было ясно всем. В последние месяцы он перестал быть президентом, но у меня был контакт, и я хочу поблагодарить его за хорошее отношение. В конце концов, это было то, чего я хотел, остаться здесь.

Я могу об этом поразмышлять, думать о том, чтобы стать тренером сборной Бразилии, — это великая мечта, но я не знаю, захотят ли они меня видеть в 2026 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду: «Советую топ-игрокам переезжать в Саудовскую Аравию»
01 января
Вице-президент Немецкого футбольного союза раскритиковал игроков сборной
30 декабря 2023
Гризманн: «„Атлетико“ — мой последний клуб в Европе. Потом я перейду в МЛС»
27 декабря 2023
Гвардиола: «Сомневайтесь в „Ман Сити“, но вы увидите, что будет дальше»
27 декабря 2023
Петржела: «Дзюба — уже больше шоумен, чем футболист»
25 декабря 2023
Анчелотти: «Суперлига может быть положительным моментом для всех»
22 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
Agamaga_
Agamaga_
сегодня в 09:36
Всё будет зависеть от результатов. Если Барса станет чемпионом и вылетят из ЛЧ, то Перес даст ему пинок.
ABir
ABir
вчера в 22:42
Клуб будет последним, а со сборными вопрос в тумане
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:26
Не самый подходящий период идти и тренить "селесао", потому как судя по чемпиону Либертадорес (Флуминенсе), развален в Бразилии футбол основательно.

Сидеть надобно Папе в Мадриде и не дёргаться; придёт Мбаппе, стопудово наклепает Мадрид ещё пару "ушастых".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ portveyn (раскрыть)
вчера в 20:20
Я думаю, это связано с тем, что он сказал "мне нравится Мадрид, и я хочу остаться здесь", т.е. жить там и дальше, поэтому он, в том числе, сказал, что не будет тренировать другой клуб (при этом получить другую работу в "Реале"), а про сборную ничего не сказал - для сборной это не важно, можно жить и в Мадриде.
ДСА
ДСА
вчера в 19:37
И скорее всего мнения своего не изменит, хочет уйти из команды-победителя.
portveyn
portveyn ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:31
Особенным кажется тот факт,что такие предложения обычно бывают игрокам-легендам,после завершения карьеры.А примеры с тренерами на мою память не бывало.Исключением может быть Зидан,но он опять-таки является легендарным игроком Реала.
portveyn
portveyn ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:26
У любого "тренера может быть" ,но у Анчелотти реально есть этот пункт.Поэтому,как мне кажется,он и сказал,что Реал-это последний клуб,который он тренирует.С прицелом на дальнейшее нахождение в структуре клуба.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ portveyn (раскрыть)
вчера в 19:14
Этот пунктик у любого тренера в любом клубе может быть, что такого особенного, что клуб предлагает тренеру остаться в другой роли?
portveyn
portveyn ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:58
Видимо ребята вы все позабыли об особом пунктике,прописанным в его новом контракте.Не тренером,так значит в другой роли,но главное,что в Реале...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:27
Все деньги не заработаешь...
А на безбедную старость денег хватит.
shur
shur
вчера в 18:17
...хорошо когда стабильно и без сюрпризов, пожелания одно, верните
статус ЛЧ, здоровья, поменьше нервов, больше позитива и побед!!!
Capral
Capral
вчера в 18:07
Где бы не работал Анчелотти и когда бы не закончил тренерскую карьеру, свой, неоценимый вклад в развитие футбола он внёс!!! Внёс, своим незаурядным видением футбола, своими громкими и яркими победами, своей футбольной философией!!! Но, думаю лукавит великий тренер... Не будет он сидеть без работы. Не должен и не имеет права, пропадать его ТАЛАНТ вне футбола!!! 64- не возраст для тренера. Конечно, если он намерен работать в Мадриде, еще, лет 10, то да, после, с футболом можно и закончить, но не сейчас.

Помню его блистательную работу в Милане, и тех футболистов, которых Великий Карл объединил, одной, своей, гениальной тренерской идеей!!!!!!! Где бы он не работал, и как, всегда- буду его фанатичным поклонником!!! На нынешний Реал- любо дорого смотреть!!! Стиль команды, её лицо, рисунок!!! Воистину- Королевский клуб!!!!!!!!

Удачи, Анчелотти- во всех его командах!!! Его футбол- всегда будет востребован!!!!!!!
4y2a9m4u2uy4
4y2a9m4u2uy4
вчера в 17:54
Анчи крутой тренер, один из последних могикан старой школы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:54
Исходя из спича, понятно, что у него контракт до 2026-го с условием продления до 2028-го) Посмотрим, поколение у "Реала" прекрасное, если взять левого латераля и ЦЗ, то вообще прибавка будет реальная, потому что сейчас слева нет угрозы сопернику, т.к. Менди полено, и Рюдигеру приходится разрываться) А с ними вообще топчик будет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:49
Главное - чтобы буратины Папы Карло не были деревянными.Тогда и успех будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 