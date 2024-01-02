Анчелотти заявил, что «Реал» будет последним клубом в его карьере тренера

Главный тренер «Реала» заявил, что мадридский клуб будет последним в его тренерской карьере.

Недавно специалист продлил контракт с командой.

Я очень рад продлению, оно оказалось довольно простым. Мы договорились об этом без проблем и сомнений. Быстро согласовали, я очень рад тому, что буду работать ещё два года в качестве тренера «Реала».

Это последний мой клуб в тренерской карьере, подтверждаю это. Когда она закончится, я не знаю, это может быть в 2026 году, или я всё ещё смогу оставаться здесь после этого срока. Всё будет зависеть от успеха, которого мы можем добиться. Я хочу быть тренером до этого года и, надеюсь, до 2028-го, потому что мне нравится Мадрид, и я хочу остаться здесь.

Сборная Бразилии? Все знают, что это было реально. «Реал» знает, что я общался с президентом Бразильской федерации Эднальдо Родригесом, которого я благодарю за поддержку, за то, что он проявил интерес к моей кандидатуре.

Это заставило меня чувствовать гордость и честь, но ситуация с «Реалом» всё ещё не решена. Это было ясно всем. В последние месяцы он перестал быть президентом, но у меня был контакт, и я хочу поблагодарить его за хорошее отношение. В конце концов, это было то, чего я хотел, остаться здесь.

Я могу об этом поразмышлять, думать о том, чтобы стать тренером сборной Бразилии, — это великая мечта, но я не знаю, захотят ли они меня видеть в 2026 году.