«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд Таун» в поединке Кубка Англии

«Манчестер Сити» выиграл у «Хаддерсфилд Таун» в матче 1/32 финала Кубка Англии (5:0).
На 33-й минуте Фил Фоден вывел «горожан» вперёд. На 37-й Хулиан Альварес удвоил преимущество команды. Оскар Бобб на 58-й забил 3-й мяч. Фоден на 65-й оформил дубль. Жереми Доку на 74-й провёл 5-й гол «Сити».
с Фоденом, Я въехал, у парня Большое Будущее, его манера игры,
прекрасное видинье поля всегда привлекает внимание,даже людей
не понимающих в футболе! А главное доморощенный игрок,рэспект!!!
с Фоденом, Я въехал, у парня Большое Будущее, его манера игры,
прекрасное видинье поля всегда привлекает внимание,даже людей
не понимающих в футболе! А главное доморощенный игрок,рэспект!!!