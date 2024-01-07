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«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд Таун» в поединке Кубка Англии

вчера, 19:01
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд ТаунМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Хаддерсфилд Таун» в матче 1/32 финала Кубка Англии (5:0).

На 33-й минуте Фил Фоден вывел «горожан» вперёд. На 37-й Хулиан Альварес удвоил преимущество команды. Оскар Бобб на 58-й забил 3-й мяч. Фоден на 65-й оформил дубль. Жереми Доку на 74-й провёл 5-й гол «Сити».

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:17
...похож на Семшова, но чисто тепажом, с первым знакомством
с Фоденом, Я въехал, у парня Большое Будущее, его манера игры,
прекрасное видинье поля всегда привлекает внимание,даже людей
не понимающих в футболе! А главное доморощенный игрок,рэспект!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:23
Размялись..
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:21
Как они всегда играют с командами из шипа или второй лиги и третьей лиги и так до финала
y3q7cg3c5t3y
y3q7cg3c5t3y
вчера в 20:20
Ну что это действительно разгром... посмотрим как с более сильными командами получится.
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:09
Хорошее начало года. Ожидаемая легкая победа Сити. Доку и КДБ с возвращением.
Гость
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