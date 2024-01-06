«Челси» разгромил «Престон» в Кубке Англии

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вчера, 22:32

«Челси» обыграл «Престон» (4:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Первый гол в игре на 58-й минуте забил нападающий «Челси» Армандо Бройя. На 66-й минуте Тиаго Силва удвоил преимущество «синих». На 69-й минуте Рахим Стерлинг довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол Энцо Фернандеса на 85-й минуте.