Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок 2023/2024

«Челси» разгромил «Престон» в Кубке Англии

вчера, 22:32
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб ПрестонПрестонМатч завершен

«Челси» обыграл «Престон» (4:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Первый гол в игре на 58-й минуте забил нападающий «Челси» Армандо Бройя. На 66-й минуте Тиаго Силва удвоил преимущество «синих». На 69-й минуте Рахим Стерлинг довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол Энцо Фернандеса на 85-й минуте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Кубка Англии
Дубль Депая помог «Атлетико» выйти в 1/8 финала Кубка Испании
Вчера, 20:08
«Лилль» забил 12 голов в матче Кубка Франции
Вчера, 19:50
«Интер» вырвал победу в матче с «Вероной»
Вчера, 16:31
«Барселона» одолела «Лас-Пальмас»
05 января
«Ювентус» разгромил «Салернитану» в 1/8 финала Кубка Италии
05 января
«Реал» победил «Мальорку» благодаря голу Рюдигера
03 января
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:44
Прям праздник
d3ffe7eunt7q
d3ffe7eunt7q
сегодня в 02:00
Видно что в перерыве провели хорошую порку
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:47
В чемпионате игра не идет, а в Кубке получилось.
ABir
ABir
сегодня в 00:39
Челси отнесся к кубковому матчу с полной ответственностью и заслуженно прошел в следующий этап розыгрыша
azkan
azkan
вчера в 23:16
Престон в первом тайме хорошо огрызались и имели шансы.
Но во втором синие все таки додавили их защиту тремя голами за 10 минут.
Броя в коем то веке забил. Правда потом Палмеру пожадничал отдать пас.
А Палмер хорош. Все таки голевой на себя записал. Стерлинг красиво забил.
В конце и Энцо. Очень старался весь матч. Заслужил. Но до кондиций ему еще далеко. Мудрик какой то растерянный был сегодня. Новички порадовали. Жаль у обеих были шансы забить. Но не повезло.
С победой Челси!
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:49
Первый тайм скука полнейшая, а во втором Челси показал класс. С победой, но даже после такого разгрома не верю, что синие выйдут в финал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:36
Хорошо Челси сыграло,вот так бы в чемпионате.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 