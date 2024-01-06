«Челси» разгромил «Престон» в Кубке Англии

«Челси» обыграл «Престон» (4:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии.
Первый гол в игре на 58-й минуте забил нападающий «Челси» Армандо Бройя. На 66-й минуте Тиаго Силва удвоил преимущество «синих». На 69-й минуте Рахим Стерлинг довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол Энцо Фернандеса на 85-й минуте.
Но во втором синие все таки додавили их защиту тремя голами за 10 минут.
Броя в коем то веке забил. Правда потом Палмеру пожадничал отдать пас.
А Палмер хорош. Все таки голевой на себя записал. Стерлинг красиво забил.
В конце и Энцо. Очень старался весь матч. Заслужил. Но до кондиций ему еще далеко. Мудрик какой то растерянный был сегодня. Новички порадовали. Жаль у обеих были шансы забить. Но не повезло.
С победой Челси!
Но во втором синие все таки додавили их защиту тремя голами за 10 минут.
Броя в коем то веке забил. Правда потом Палмеру пожадничал отдать пас.
А Палмер хорош. Все таки голевой на себя записал. Стерлинг красиво забил.
В конце и Энцо. Очень старался весь матч. Заслужил. Но до кондиций ему еще далеко. Мудрик какой то растерянный был сегодня. Новички порадовали. Жаль у обеих были шансы забить. Но не повезло.
С победой Челси!