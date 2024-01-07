«Милан» переиграл «Эмполи» в матче Серии А

«Эмполи» уступил «Милану» в 19-м туре Серии А (0:3).
Рубен Лофтус-Чик открыл счет на 11-й минуте, Оливье Жиру реализовал пенальти на 31-й, а увеличил преимущество команды на 88-й Чака Траоре.
После поединка «Эмполи» находится на 19-м месте (13 пунктов), «Милан» идет на 3-й строчке (39 очков).
Надоть вышвырнуть из первой пятерки Фиалок, вчерась сливом занимались, не так открыто как в прошлом году на выезде с..., но...
Надоть вышвырнуть из первой пятерки Фиалок, вчерась сливом занимались, не так открыто как в прошлом году на выезде с..., но...
Экс игроки Челси тащат хорошо в СериАле 🔥
Жаль, что ещё Пулишич не забил, но голевая есть. У Томори травма
Экс игроки Челси тащат хорошо в СериАле 🔥
Жаль, что ещё Пулишич не забил, но голевая есть. У Томори травма