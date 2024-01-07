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«Милан» переиграл «Эмполи» в матче Серии А

вчера, 16:23
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи0 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Эмполи» уступил «Милану» в 19-м туре Серии А (0:3).

Рубен Лофтус-Чик открыл счет на 11-й минуте, Оливье Жиру реализовал пенальти на 31-й, а увеличил преимущество команды на 88-й Чака Траоре.

После поединка «Эмполи» находится на 19-м месте (13 пунктов), «Милан» идет на 3-й строчке (39 очков).

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 21:59
челсюк ЛофустЧик - просто гениальный игрок
Тhe Witcher
Тhe Witcher
вчера в 18:35
С победой Милан.
lotsman
lotsman
вчера в 18:11
Всё ожидаемо. Правда я думал, что Эмполи окажет более серьёзное сопротивление. А так всё закономерно.
sova147
sova147
вчера в 17:43
У всех новогодние праздники а Италия играет в футбол. С победой Милан!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:06
Милан есть Милан!
Надоть вышвырнуть из первой пятерки Фиалок, вчерась сливом занимались, не так открыто как в прошлом году на выезде с..., но...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:50
С победой!
Экс игроки Челси тащат хорошо в СериАле 🔥
Жаль, что ещё Пулишич не забил, но голевая есть. У Томори травма
Capral
Capral
вчера в 16:38
Пожалуй всё закономерно в этой игре. Но во 2-м тайме понравился Эмполи. Заиграли смелее, живее и что особенно глянулось, то, что фланги остро смотрелись и качественно. Класса не хватило аутсайдеру для завершения своих, весьма острых выпадов. Милан играл по счету после 1-го тайма, особо не напрягался, но когда надо было, в концовке- выстрелил в контратаке и довел счет до крупного, с чем, я гостей и поздравляю. Не имею полного представления об игре Эмполи, но 2й тайм в их исполнении понравился.
Гость
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