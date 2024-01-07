«Милан» переиграл «Эмполи» в матче Серии А

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вчера, 16:23

«Эмполи» уступил «Милану» в 19-м туре Серии А (0:3).

Рубен Лофтус-Чик открыл счет на 11-й минуте, Оливье Жиру реализовал пенальти на 31-й, а увеличил преимущество команды на 88-й Чака Траоре.

После поединка «Эмполи» находится на 19-м месте (13 пунктов), «Милан» идет на 3-й строчке (39 очков).