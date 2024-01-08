Главный тренер «Сан-Паулу» возглавит сборную Бразилии

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вчера, 10:16

Главный тренер «Сан-Паулу» покинул клуб, чтобы возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба «трёхцветных». Специалист подпишет контракт со сборной Бразилии до лета 2026 года.

Доривал Жуниор возглавлял «Сан-Паулу» с апреля 2023 года. Также он был главным тренером «Ферровиарии», «Фегейренсе», «Форталезы», «Крисиумы», «Жувентуде», «Спорт Ресифе», «Аваи», «Сан-Каэтано», «Крузейро», «Куритибы», «Васку да Гама», «Сантоса», «Атлетико Минейро», «Интернасьонала», «Фламенго», «Флуминенсе», «Палмейраса», «Атлетико Паранаэнсе», «Сеары».

61-летний специалист является трёхкратным обладателем кубка Бразилии, победителем Копа Судамерикана и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Фернандо Динис покинул пост главного тренера сборной Бразилии.