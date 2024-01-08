Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Главный тренер «Сан-Паулу» возглавит сборную Бразилии

вчера, 10:16

Главный тренер «Сан-Паулу» Доривал Жуниор покинул клуб, чтобы возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба «трёхцветных». Специалист подпишет контракт со сборной Бразилии до лета 2026 года.

Доривал Жуниор возглавлял «Сан-Паулу» с апреля 2023 года. Также он был главным тренером «Ферровиарии», «Фегейренсе», «Форталезы», «Крисиумы», «Жувентуде», «Спорт Ресифе», «Аваи», «Сан-Каэтано», «Крузейро», «Куритибы», «Васку да Гама», «Сантоса», «Атлетико Минейро», «Интернасьонала», «Фламенго», «Флуминенсе», «Палмейраса», «Атлетико Паранаэнсе», «Сеары».

61-летний специалист является трёхкратным обладателем кубка Бразилии, победителем Копа Судамерикана и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее сообщалось, что Фернандо Динис покинул пост главного тренера сборной Бразилии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бразилия  Сан-Паулу  Жуниор Доривал
Перевод с Твиттер ФК «Сан-Паулу» Фото: Официальный твиттер «Сан-Паулу»
Официально«Бирмингем» назначил нового главного тренера. Ранее клуб уволил Руни
Сегодня, 01:01
ОфициальноСантуш возглавил «Бешикташ». Одним из кандидатов был Черчесов
07 января
ОфициальноРомарио стал президентом бразильского клуба «Америка»
07 января
Динис покидает пост главного тренера сборной Бразилии
06 января
Официально«Факел» покинул руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ
05 января
ОфициальноБрат Доминика Гашека возглавил сборную Чехии
05 января
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ uf7a77f56tmd (раскрыть)
вчера в 15:22
Всего лишь до 2026.
wptu5w4wv93d
wptu5w4wv93d
вчера в 13:17
Бразилия приобрела хорошего тренера в лице Доривала Жуниора. Он имеет большой опыт работы с различными клубами, и его назначение на пост главного тренера сборной является позитивным событием для бразильского футбола.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:57
Не могут найти достойного тренера для Бразилии уже 20 лет. Ужас.
uf7a77f56tmd
uf7a77f56tmd
вчера в 11:39
Не такой тренер нужен сборной Бразилии.... не на долго будет у руля.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:16
Кто-то скажет, что опытный тренер, востребоваеный. А как по мне, человек который сменил 20 клубов - шарлатан. И явно они пожалеют об этом.
g49dkres48my
g49dkres48my
вчера в 10:59
Не знаю такого тренера... будем знакомиться уже по факту игры сборной
nubom
nubom
вчера в 10:44
Судя по послужному списку, Жуниор не доривал только сборную Бразилии...
shur
shur
вчера в 10:28
...слухи об Анчелотти улетели, ждём новостей от №7 ПСЖ...!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 