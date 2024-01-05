Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначения

Брат Доминика Гашека возглавил сборную Чехии

вчера, 08:33

Новым главным тренером сборной Чехии назначен Иван Гашек.

Контракт со специалистом рассчитан до ноября 2025 года (времени окончания отборочного цикла чемпионата мира-2026) с возможностью продления в случае выхода на ЧМ.

В штаб Гашека войдут Ярослав Кёстль и Ярослав Веселы.

Иван приходится двоюродным братом экс-футболисту Мартину Гашеку и бывшему хоккеисту, двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), олимпийскому чемпиону 1998 года в составе сборной Чехии Доминику Гашеку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Факел» покинул руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ
Вчера, 15:11
Официально«Бирмингем» объявил об увольнении Руни
02 января
ОфициальноЭкс-тренер «Лестера» стал наставником «Селтика»
31 декабря 2023
ОфициальноШахин и Бендер вошли в тренерский штаб дортмундской «Боруссии»
29 декабря 2023
ОфициальноДирк Кёйт возглавил клуб второй бельгийской лиги
29 декабря 2023
От статуса сильнейшего тренера России до скетчей с Дзюбой. Слуцкий перезапускает карьеру
27 декабря 2023Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии4
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:53
Вообще-то, Иван Гашек был достаточно известным футболистом и капитаном сборной Чехословакии на ЧМ90. А вот его родственник-хоккеист является отъявленным русофобом.
yuahtdem6m3m
yuahtdem6m3m
вчера в 09:42
Получается клан Гашеков всё заполонил
ABir
ABir
вчера в 09:00
Вся семья связана со спортом высоких достижений, значит назначение не спроста
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 