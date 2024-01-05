Брат Доминика Гашека возглавил сборную Чехии

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вчера, 08:33

Новым главным тренером сборной Чехии назначен .

Контракт со специалистом рассчитан до ноября 2025 года (времени окончания отборочного цикла чемпионата мира-2026) с возможностью продления в случае выхода на ЧМ .

В штаб Гашека войдут Ярослав Кёстль и Ярослав Веселы.

Иван приходится двоюродным братом экс-футболисту Мартину Гашеку и бывшему хоккеисту, двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), олимпийскому чемпиону 1998 года в составе сборной Чехии Доминику Гашеку.