Брат Доминика Гашека возглавил сборную Чехии

Новым главным тренером сборной Чехии назначен Иван Гашек.
Контракт со специалистом рассчитан до ноября 2025 года (времени окончания отборочного цикла чемпионата мира-2026) с возможностью продления в случае выхода на ЧМ.
В штаб Гашека войдут Ярослав Кёстль и Ярослав Веселы.
Иван приходится двоюродным братом экс-футболисту Мартину Гашеку и бывшему хоккеисту, двукратному обладателю Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008), олимпийскому чемпиону 1998 года в составе сборной Чехии Доминику Гашеку.