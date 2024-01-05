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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Факел» покинул руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ

вчера, 15:11

Руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ «Факела» Павел Горячев объявил об уходе из клуба.

Это решение далось мне нелегко, но чувствую, что после трёх лет работы в крайне напряжённом графике мне нужно взять паузу. Передам дела преемнику в лучшем виде. Не сомневаюсь, что клуб продолжит радовать болельщиков, своевременно и качественно освещая разные стороны своей жизни.

Хочу поблагодарить всех за совместную работу – руководство клуба, тренерский штаб, футболистов, персонал, сотрудников офиса. «Факел» совершил потрясающий рывок за эти несколько лет. Убеждён, что у клуба большие перспективы. Главные успехи – впереди!

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:36
Перенапрягся, бедолага.
fx4mxzu8c3wn
fx4mxzu8c3wn
вчера в 21:08
Другую такую работу непросто будет найти. Наверное попросили на выход.
48e2mhb22nrg
48e2mhb22nrg
вчера в 15:57
Немного перетрудился, но наверное заработал на отдых на Канарах...
shlomo
shlomo
вчера в 15:39
Будем надеяться что это основная причина ухода...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:26
Добрый день. Если Вы об очках для ставок, то Вы сами удалили свой комментарий в 13:22 по московскому времени, поэтому они автоматически отминусовались.
lotsman
lotsman
вчера в 15:19
А что, очки сегодня не добавляются? Или какие то новые правила?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:15
Что же за такой нелёгкий труд у пресс-атташе Факела?...
Гость
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