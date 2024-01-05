«Факел» покинул руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ

Руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ «Факела» Павел Горячев объявил об уходе из клуба.

Это решение далось мне нелегко, но чувствую, что после трёх лет работы в крайне напряжённом графике мне нужно взять паузу. Передам дела преемнику в лучшем виде. Не сомневаюсь, что клуб продолжит радовать болельщиков, своевременно и качественно освещая разные стороны своей жизни.

Хочу поблагодарить всех за совместную работу – руководство клуба, тренерский штаб, футболистов, персонал, сотрудников офиса. «Факел» совершил потрясающий рывок за эти несколько лет. Убеждён, что у клуба большие перспективы. Главные успехи – впереди!