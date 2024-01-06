Динис покидает пост главного тренера сборной Бразилии

Фернандо Динис ушел с поста главного тренера сборной Бразилии.
Сообщается, что отправить в отставку специалиста решил глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.
Родригес связался с президентом «Флуминенсе» Марио Биттенкуру — Динис работает с этим клубом, после чего озвучил свое решение в разговоре с самим рулевым.
Национальная команда под руководством Диниса провела 6 матчей, все – в отборочном этапе чемпионата мира 2026. За это время коллектив одолел Боливию и Перу, сыграл вничью с Венесуэлой, а также проиграл Уругваю, Колумбии и Аргентине.
Динис пришел в сборную Бразилии на один год, до июня 2024-го. Предполагалось, что его сменит Карло Анчелотти, но тот продлил контракт с «Реалом». Новым наставником «селесао», вероятно, станет Доривал Жуниор из «Сан-Паулу».
Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года.
Тем более тех кто с именем и может ставить традиционный бразильский футбол по пальцам пересчитать можно, но они и то заняты.
Тем более тех кто с именем и может ставить традиционный бразильский футбол по пальцам пересчитать можно, но они и то заняты.