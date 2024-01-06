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Динис покидает пост главного тренера сборной Бразилии

вчера, 08:48

Фернандо Динис ушел с поста главного тренера сборной Бразилии.

Сообщается, что отправить в отставку специалиста решил глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

Родригес связался с президентом «Флуминенсе» Марио Биттенкуру — Динис работает с этим клубом, после чего озвучил свое решение в разговоре с самим рулевым.

Национальная команда под руководством Диниса провела 6 матчей, все – в отборочном этапе чемпионата мира 2026. За это время коллектив одолел Боливию и Перу, сыграл вничью с Венесуэлой, а также проиграл Уругваю, Колумбии и Аргентине.

Динис пришел в сборную Бразилии на один год, до июня 2024-го. Предполагалось, что его сменит Карло Анчелотти, но тот продлил контракт с «Реалом». Новым наставником «селесао», вероятно, станет Доривал Жуниор из «Сан-Паулу».

Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
вчера в 21:40
На чм по новому регламенту они и так выйдут.Там сложнее не выйти ,чем выйти.В Южной Америке отборочный цикл почти символический.Вопрос в другом? А сможет ли Бразилия с таким тренером чего- то добиться? Сомневаюсь. А хочет ли европейский тренер работать с недисциплинированными людьми,ведущими беспорядочную половую жизнь,как однополую ,так и разнополую.Им безразличен престиж националтной сборной.На уме только секс и вечеринки.А на одном таланте далеко не уедешь.Анчелотти не рискнул с ними связываться.Их палками бить надо,чтоб они играли.
shur
shur ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 15:48

Памяти Великого футболиста, 4-ый гол и его передача на мальчишку Пеле в 5-ом голе...!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:10, ред.
Браво за фото!!.. 👍 Помним.. 😔
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:22
Как он вообще попал на этот пост.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 11:54
Конечно надо менять тренеру
Колумбии уругваю и аргентине проигрпть...
Тите надо оставить
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:31
Почему бы не пригласить Португальцев. Сейчас у них относительно не плохая тренерская школа. Не мало Португальцев себя проявили хорошо в Бразильской Серии А
7728gmycq85w
7728gmycq85w
вчера в 11:26
Всю вину списали на тренера,хотя состав был приличный
sova147
sova147
вчера в 10:45
Ждать больше не могут уж слишком плохие результаты и тренеры все пока заняты!!! Вот беда...
trys6u3gq3mk
trys6u3gq3mk
вчера в 10:40
Прежде чем увольнять нужно было бы договорится с хорошим специалистом.
shur
shur
вчера в 10:36
...и совсем печальная новость, ушёл из жизни Марио Заггало....!!!
Чемпион мира, как игрок (2раза), тренер (1), пом.главного тренера (1), "Фламенго" , " Ботафого" Бразилия , 92 года! Спасибо Марио!
axmtv7sqqdqf
axmtv7sqqdqf
вчера в 10:12
Не убедили бразилов Динискины рассказы
ABir
ABir
вчера в 10:03
Почему-то у серьезных тренеров из Европы отсутствует желание тренировать сборную Бразилии, или эта работа рассматривается только лишь, как запасной вариант, на случай проблем по основному месту работы. То ли престиж упал, то ли зарплата не на уровне, а результатом всегда должны быть красивые победы.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 09:31
На 99.9% новый тренер будет бразилец, ну не гоже ломать традиции и приглашать европейского тренера.
Тем более тех кто с именем и может ставить традиционный бразильский футбол по пальцам пересчитать можно, но они и то заняты.
Гость
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