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«Бирмингем» объявил об увольнении Руни

вчера, 14:49

«Бирмингем» отправил в отставку главного тренера Уэйна Руни и его помощника Карла Робинсона. Пресс-служба клуба выпустила заявление по этому поводу.

Сегодня «Бирмингем Сити» расстался с менеджером Уэйном Руни и тренером первой команды Карлом Робинсоном. Несмотря на все их усилия, результаты не оправдали ожиданий, которые были понятны с самого начала. Поэтому совет директоров считает, что смена руководства отвечает интересам футбольного клуба.

Руни провёл во главе «Бирмингема» 15 матчей. И имеет следующий баланс: 2 победы, 4 ничьих и 9 поражений. «Бирмингем» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:35
видно , что тренерская доля не его это призвание
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:02
Лэмпард, Руни, Джеррарды это физруки
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:33
Назначение Руни оказалось очень неожиданным как для игроков Бирмингема, так и для болельщиков. Дела у команды шли вполне нормально и Джон Юстас вполне нормально справлялся со своей работай. Команда шла на 6 строчке в таблице и небыло необходимости менять тренера, но новые владельцы клуба решили иначе, и хотели привлечь в команду людей с большим именим, так выбор пал на Руни, у которого был опыт работы в Чемпионшипе и МЛС.... и вот сегодня после 15 матчей на посту главного тренера Руни отправили в отставку. Уэйн со своим тренерским штабом развалили команду, которая теперь находится практически на дне Чемпионшипа. Думаю болельщики много чего "хорошего" выскажут в адрес владельцев, которые по своей глупости гробят команду....
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:22
Да, статистика у него очень поганая.
lotsman
lotsman
вчера в 16:20
Не оправдал доверия. Надо повышать тренерское мастерство.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:02
Если он хочет стать тренером, то стоит ехать в Испанию на год на углублённые курсы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:03
Руни тоже не оправдал надежд руководства клуба по выводу команды из Чемпионшипа в АПЛ.
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