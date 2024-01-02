«Бирмингем» объявил об увольнении Руни

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вчера, 14:49

«Бирмингем» отправил в отставку главного тренера и его помощника Карла Робинсона. Пресс-служба клуба выпустила заявление по этому поводу.

Сегодня «Бирмингем Сити» расстался с менеджером Уэйном Руни и тренером первой команды Карлом Робинсоном. Несмотря на все их усилия, результаты не оправдали ожиданий, которые были понятны с самого начала. Поэтому совет директоров считает, что смена руководства отвечает интересам футбольного клуба.

Руни провёл во главе «Бирмингема» 15 матчей. И имеет следующий баланс: 2 победы, 4 ничьих и 9 поражений. «Бирмингем» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.