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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

В «Роме» приняли решение по будущему Моуриньо

вчера, 09:43

Руководство «Ромы» намерено продлить контракт с главным тренером Жозе Моуриньо. Сообщается, что предложение португальскому специалисту будет сделано сегодня. Соглашение будет продлено минимум на год.

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Его действующий контракт истекает в конце сезона. 60-летний специалист привёл «Рому» к победе в Лиге Конференций сезона 2021/2022. В чемпионате Италии после девятнадцати туров римляне занимают 8-е место. Сегодня в рамках 1/4 финала Кубка Италии они сыграют с «Лацио».

Ранее Моуриньо отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:48, ред.
Рома приняла решение ... ?! )))))
Это Моуриньо принял решение, потому как эти бездари такого коуча реально не заслуживают.
112910415
112910415
вчера в 14:34
ну, от добра добра не ищут
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:19
В принципе сносный вариант для Ромы. Победа в Лиге Конференций и выход в финал Лиги Европы - это предел мечтаний для римлян на сегодняшний день. Лучше найти не смогут
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 13:51
Рома не владеет финансами уровня топ клуба, поэтому и результаты соответствующие
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 13:27
Лучше тренера им не найти. Надо продлевать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:20
Мавр в тренде, для Ромы ТОП спец!
w5w4xpy3bkz6
w5w4xpy3bkz6
вчера в 10:52
Если руководство Ромы все устраивает, то пусть продляют...
93c3n74y2x6b
93c3n74y2x6b
вчера в 10:42
Маур уже не тот что был раньше... наверное нужно лыжи вострить к Суадитам, пока его зовут.
8ny749j7tgnt
8ny749j7tgnt
вчера в 10:26
Ну раз место в Лиге Европе или Лиге Конференций устраивает клуб, то тогда это правильное решение.
drug01
drug01
вчера в 10:19
Он слухам не верит и ещё год будет у руля!!!
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