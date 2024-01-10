В «Роме» приняли решение по будущему Моуриньо

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вчера, 09:43

Руководство «Ромы» намерено продлить контракт с главным тренером . Сообщается, что предложение португальскому специалисту будет сделано сегодня. Соглашение будет продлено минимум на год.

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Его действующий контракт истекает в конце сезона. 60-летний специалист привёл «Рому» к победе в Лиге Конференций сезона 2021/2022. В чемпионате Италии после девятнадцати туров римляне занимают 8-е место. Сегодня в рамках 1/4 финала Кубка Италии они сыграют с «Лацио».

Ранее Моуриньо отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии.