В «Роме» приняли решение по будущему Моуриньо

Руководство «Ромы» намерено продлить контракт с главным тренером Жозе Моуриньо. Сообщается, что предложение португальскому специалисту будет сделано сегодня. Соглашение будет продлено минимум на год.
Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Его действующий контракт истекает в конце сезона. 60-летний специалист привёл «Рому» к победе в Лиге Конференций сезона 2021/2022. В чемпионате Италии после девятнадцати туров римляне занимают 8-е место. Сегодня в рамках 1/4 финала Кубка Италии они сыграют с «Лацио».
Ранее Моуриньо отреагировал на слухи о том, что он может возглавить сборную Бразилии.
Это Моуриньо принял решение, потому как эти бездари такого коуча реально не заслуживают.
Это Моуриньо принял решение, потому как эти бездари такого коуча реально не заслуживают.